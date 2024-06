video suggerito

Ballando con le stelle si allunga, le ipotesi sulla partenza anticipata dello show di Milly Carlucci Ballando con le stelle è senza dubbio uno dei programmi più visti della tv, seguitissimo nel sabato sera di Rai1. In vista della prossima stagione, visto il successo, si pensa di anticiparne la partenza e prolungando così la durata dello show.

A cura di Ilaria Costabile

I programmi della stagione autunnale della Rai si sono appena conclusi, ma già si pensa alla stagione successiva, soprattutto per quanto riguarda il prime time del weekend che, già lo scorso anno, ha iniziato a dare i suoi frutti non senza una certa fatica. Tra le trasmissioni confermate e senza dubbio più valide del palinsesto c'è Ballando con le stelle che potrebbe subire qualche modifica, nient'affatto scontata.

Ballando con le stelle anticipa la partenza

Innanzitutto, stando a quanto riporta TvBlog, si è pensato di anticipare la partenza dello show danzante di Rai1 al mese di settembre e non a ottobre come è accaduto lo scorso anno, ma senza decurtare la durata della trasmissione che, quindi, si concluderebbe sempre a fine dicembre. Lo show, quindi, andrebbe a coprire un'intera fascia stagionale che, gli anni precedenti, era sguarnita e di fatti lasciava campo libero ai competitor come Mediaset che, sin da metà settembre, lancia le nuove puntate di Tu si que vales, l'amatissimo show di Canale 5 che macina ormai da anni ascolti tv. Intanto, Milly Carlucci ospite di Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, ha rivelato di aver scelto una nuova coppia di ballerini per la prossima edizione dello show, si tratterebbe di Nikita Perotti e Sophia Berto che hanno vinto la scorsa edizione di Ballando con te. La data di partenza del programma, stando alle prime valutazioni, potrebbe essere il 21 o il 28 settembre. Se queste prime indiscrezioni dovessero essere confermate, significa necessariamente che il programma richiederà un numero maggiore di concorrenti, di ballerini, e quindi anche un budget diverso. Si aspetta, quindi, la presentazione dei palinsesti per avere delle notizie più chiare.

Confermato Tale e Quale Show

Intanto è stato confermato anche Tale e Quale Show, che partirà come di consueto a settembre, sempre il venerdì in prima serata. Quest'anno, però, a comporre la giuria saranno Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un terzo giudice che, però, non sarà più Loretta Goggicome annunciato dalla conduttrice sui social, dove ha spiegato che ha deciso di prendersi del tempo per dedicarsi al suo privato e stare lontana dalla televisione.