Ballando con le stelle 2025, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati: la classifica dopo la decima puntata

La decima puntata di Ballando con le Stelle ha portato a un verdetto importante, decretando i semifinalisti di questa edizione e spegnendo i sogni di Belli e Kuzmina, che settimana prossima potranno tentare il ripescaggio.

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si avvicina ai titoli di coda e con la decima puntata del 29 novembre si scoprono le coppie semifinaliste di questa edizione, con Andrea Delogu e Nikita Perotti che risultano primi classificati di questa puntata e Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati dopo una serratissima sfida a eliminazione.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata dell’8 novembre

La puntata si è divisa in due manche, con le 7 coppie che si sono esibite per giocarsi la possibilità di un accesso diretto alla semifinale della prossima settimana. Dopo le esibizioni, attraverso un voto combinato di giudici e pubblico da casa, a spuntarla sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti, grazie alla prova ispirata al film Dirty Dancing che gli consente un accesso diretto al penultimo atto di questa edizione. Le sei coppie restanti sono state suddivise in tre sfide a eliminazione diretta. Rosa Chemical e Erica Martinelli, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Fabio Fognini e Giada Lini sono le tre coppie arrivate al ballottaggio dopo le sfide dirette. Di queste una, la meno votata, è stata eliminata: si tratta di quella formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Per loro ci sarà comunque la possibilità di rientrare in gara la prossima settimana, grazie allo spareggio al quale potranno avere accesso tutte le coppie eliminate sino ad ora, compresa quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

La classifica dopo la decima puntata

Alla fine della prima manche, la classifica, che include il voto del pubblico, vedeva Andrea Delogu e Nikita Perotti in testa con 75 punti, grazie al tesoretto di Alberto Matano, al secondo posto Fabio Fognini e Giada Lini, supportati col tesoretto da Rossella Erra. A seguire Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, poi Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Martina Colombari e Luca Favilla e in chiusura Rosa Chemical e Erica Matinelli e Anastasia Kuzmina e Paolo Belli.