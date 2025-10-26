Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica e chi ha vinto la quinta puntata

Non c’è stata ancora alcuna eliminazione a Ballando con le stelle, arrivato alla quinta puntata il 26 ottobre. Sono due, però, i concorrenti finiti allo spareggio: Beppe Convertini e la signora Coriandoli. Uno dei due dovrà abbandonare il programma all’inizio della prossima puntata. A vincere la serata è stata Martina Colombari.

Ballando con le stelle arriva alla quinta puntata con quella trasmessa sabato 26 ottobre. Il talent show condotto da Milly Carlucci nel sabato sera di Rai1 entra finalmente nel vivo della gara con la prima eliminazione. A fine serata, infatti, i due concorrenti risultati essere i più bassi in classifica (sommando i voti dei giurati a quelli ottenuti attraverso il televoto del pubblico a casa) sono stati Beppe Convertini e la signora Emma Coriandoli. Uno dei due dovrà abbandonare il programma e lo spareggio si svolgerà all’inizio della sesta puntata, in onda sabato 1 novembre.

Chi sono i concorrenti finiti allo spareggio nella puntata del 25 ottobre

Stando ai voti assegnati dai giurati alle esibizioni in gara, a finire nelle ultime tre posizioni della classifica sono stati Marcella Bella (14 punti), Emma Coriandoli (22 punti) e Beppe Convertini (26 punti). A salvare la cantante è stato il tesoretto assegnato da Alberto Matano che ha voluto regalarle i suoi 50 punti. Punti che sono stati dimezzati dalla decisione di Rossella Erra di dividere il tesoretto, assegnando la sua parte a Martina Colombari. In questo modo, entrambe le concorrenti hanno potuto fare un balzo in classifica e Bella ne ha approfittato per evitare lo spareggio che condurrà alla prima eliminazione di questa stagione. Convertini e la signora Coriandoli si sfideranno nella parte iniziale della puntata di sabato 1 novembre e uno dei due dovrà abbandonare il programma, in attesa del ripescaggio che rimetterà in gioco uno dei concorrenti eliminati.

Oltre allo spareggio previsto tra una settimana, la quinta puntata di Ballando è stata contrassegnata dal primo vero confronto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso e da una rivelazione di Filippo Magnini che si è commosso pensando a una difficoltà contro la quale Massimiliano Rosolino starebbe combattendo in silenzio.

La classifica dopo la quinta puntata

La classifica finale, ottenuta unicamente sommando i voti assegnati dalla giuria oltre a quelli ottenuti con il tesoretto, ha visto trionfare la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti (quelli assegnati dai giurati più i 25 punti voluti da Rossella Erra). Marcella Bella, grazie al tesoretto assegnatole da Matano, è invece riuscita a salire all’ottavo posto, evitando così lo spareggio. Di seguito la classifica completa, ottenuta sommando i punti di giurati e tesoretto ma senza calcolare quelli del pubblico a casa: