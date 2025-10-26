Cos’è successo a Massimiliano Rosolino, le parole sussurrate da Zazzaroni su Natalia Titova a Ballando

Dopo le dichiarazioni di Filippo Magnini su Massimiliano Rosolino a Ballando con le Stelle, sui social gli utenti non fanno che chiedersi quale potrebbe essere la situazione delicata che l’ex nuotatore sta vivendo. Un commento di Ivan Zazzaroni rivolto a Fabio Canino sotto voce, però, dà una possibile spiegazione a quello che è accaduto.

Nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 25 ottobre, Filippo Magnini ha fatto riferimento a "una battaglia" che Massimiliano Rosolino sta "combattendo" di cui nessuno sa nulla. Il concorrente non è riuscito a trattenere la commozione pensando al suo amico e da ore sui social gli utenti non fanno che chiedersi quale potrebbe essere la situazione delicata che l'ex nuotatore sta vivendo. Un commento di Ivan Zazzaroni rivolto a Fabio Canino sotto voce, però, potrebbe aver dato una possibile spiegazione.

Il commento di Ivan Zazzaroni: "Forse Titova?"

Nel momento in cui Magnini stava spiegando di essersi commosso pensando a Massimiliano Rosolino, la regia ha inquadrato Ivan Zazzaroni che, rivolgendosi a Fabio Canino, sotto voce gli dice: "Forse Titova?", cercando di dare una spiegazione a quanto stava raccontando il concorrente a proposito del suo amico. L'audio basso e disturbato non dà certezze sulla frase pronunciata ma, se così fosse, il riferimento del giudice potrebbe essere a Natalia Titova, compagna dell'ex nuotatore, con i due che starebbero attraversando un momento difficile del loro rapporto, da quanto apprendiamo. Una situazione complicata anche dalle condizioni di salute di Natalia Titova che, come è noto, soffre di osteomielite, un'infezione e infiammazione cronica delle ossa causata da un batterio. Al momento i diretti interessati, come è stato chiaro anche nel momento di commozione della puntata di sabato 25 ottobre, hanno scelto di mantenere riservatezza sulla questione.

Cosa aveva detto Magnini su Rosolino

Dopo essersi esibito con una rumba insieme a alla sua maestra Alessandra Tripoli, il concorrente era scoppiato in lacrime. Su richiesta di Milly Carlucci, aveva poi spiegato il motivo: "Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano, perché lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo". E ancora: "Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l'ora di tornare ad abbracciarlo".