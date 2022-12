Ballando con le stelle 2022, nessun eliminato: la classifica della seconda semifinale del 2 dicembre Nessun eliminato nella nona puntata di Ballando con le stelle 2022. La seconda semifinale ha premiato con il primo posto in classifica Alex Di Giorgio e Moreno Porcu che hanno acceso i riflettori sulle difficoltà dell’outing nel mondo dello sport. Ultima classificata Iva Zanicchi.

A cura di Giulia Turco

Ballando con le stelle verso la finalissima è andato in onda con una nuova puntata, eccezionalmente nella prima serata di venerdì 2 dicembre. Il successo per lo show danzeranno di Milly Carlucci è comunque garantito: le coppie hanno dato il meglio in pista mentre dietro al bancone, i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto si sono concessi una tregua scusandosi per la lite andata in scena la settimana prima. Primi in classifica Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, mentre all’ultimo posto sono rimasti Iva Zanicchi e Samuel Peron. In questa semifinale, nessun eliminato.

Nessun eliminato nella seconda semifinale del 2 dicembre

Nessun eliminato nella nona puntata di Ballando con le stelle. I concorrenti sono stati sottoposti ad una prima speciale, trattandosi della seconda semifinale ed essendoci meno coppie in gara, dunque il tempo per più performance. Il vincitore si è rivelato Alessandro Egger, che ha conquistato i 10 punti speciali dei giudici e è classificato primo nella classifica provvisoria. Com’è noto però il tesoretto è in gradi di ribaltare i punteggi e questa volta il bonus di ben 70 punti è stato conquistato da Sara Simeoni, Cristiano Malgioglio e l’allenatore Zdeněk Zeman. Il tesoretto è stato consegnato alla coppia Gabriel Garko e Giada Lini.

La classifica della N° puntata

Ecco così che la classifica finale della nona puntata è ribaltata. Le ultime tre coppie, quelle capitanate da Alessandro Egger, Iva Zanicchi e Rosanna Banfi vengono chiamate a centro studio da Milly Carlucci, che chiede a Sara Di Vaia e Simone Di Pasquale se vogliono usare il loro Salvacondotto. La ballerina salva Rosanna Banfi, Simone salva Iva Zanicchi. Per quanto riguarda i vincitori invece, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno conquistato il pubblico e con la loro esibizione hanno guadagnato ben 92 punti. Il nuotatore ha posto l’attenzione sulle difficoltà dell’outing nell’ambito sportivo, raccontando di quanto l’omosessualità sia meno accettata rispetto al mondo dello spettacolo. “È stato l’inizio di un processo che mi ha fatto disinnamorare del nuoto. Per me è stato un periodo buio, mi sono chiuso in camera e pensavo che non sarei più uscito”.