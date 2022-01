Back to school, l’esame di Totò Schillaci che casca sulla Cappella Sistina Schillaci parte con una serie di domande in italiano, spiegando che gli aggettivi possessivi “sono particolarmente gelosi”. Si passa poi all’esame di arte. e sulla Creazione di Adamo l’ex giocatore fa una serie di irriverenti scivoloni.

A cura di Giulia Turco

Torna Back to school, il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino nel quale 25 personaggi del mondo dello spettacolo sono chiamati a ripetere l’esame di quinta elementare. Nella seconda puntata, tra i Ripetenti c’è Totò Schillaci, l’ex calciatore siciliano che sin da subito viene pungolato sull’ortografia. Tra dubbi e incertezze sull’uso della ‘i’, l’ex giocatore si trova in difficoltà con il suo Maestrino che ironizza sugli usi dialettali della lingua: “Si dice ‘Scendere le valigie?’.

L’esame di Totò Schillaci a Back to School

Si parte con una serie di domande in italiano, grande cruccio di Schillaci che sugli aggettivi possessivi spiega che “sono particolarmente gelosi”. Si passa poi all’esame di arte. Si parte bene quando Schillaci riconosce l’autore de La creazione di Adamo che ha alle sue spalle, Michelangelo naturalmente. Le risposte successive tuttavia sono una serie di irriverenti gaffe. Dio diventa “un arcangelo” e Adamo che emerge dalla terra è secondo lui Gesù. L’ex giocatore si incarta continuando a ripetere “Il dio delle città….” come gli suggerisce Scintilla, quando gli viene chiesto il titolo dell’opera, spiegando che i due personaggi si scambiano “la forza”.

I Ripetenti della terza puntata di Back to school

La terza puntata di Back to school è l'occasione per due rimandati della settimana precedente di riscattarsi. Scintilla e Flavia Vento infatti sono chiamati a ripetere l'esame davanti alla commissione. Insieme a loro ci sono i nuovi ripetenti, Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, oltre a Schillaci. I Maestrini si trovano in difficoltà con la Ruta, che li sommerge di parole, suoni e voci alla prima lettura in classe al Campus. "La situazione stava prendendo una piega strana, non mi sono sentito di darle confidenza", spiega uno dei bambini davanti alle performance dell'attrice. Non delude poi Paola Caruso che, in un abito da scolaretta rosa confetto regala perle da 10 e lode come "La moneta dell'Inghilterra? La stellina".