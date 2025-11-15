Asia e il papà ad Affari Tuoi: “A casa nemmeno i soldi per una pizza”, quanto hanno vinto in puntata

I protagonisti della puntata di Affari Tuoi del 15 novembre hanno portato in studio una storia personale complessa, ma la buona volontà non è bastata ad Asia e al papà Andrea.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I protagonisti della puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 15 novembre sono stati Asia, studentessa di Economia e organizzatrice di eventi, e il padre Andrea, impiegato e commesso. I due arrivano dalla Liguria e, di fronte al conduttore Stefano De Martino, hanno raccontato la loro storia personale, segnata da momenti difficili. Andrea aveva per anni gestito un negozio, unico mezzo di sostentamento per la famiglia. Con la crisi economica, però, è stato costretto a chiuderlo e da allora ha svolto decine di lavori pur di continuare a provvedere ai suoi cari.

Che cosa hanno raccontato Asia e Andrea ad Affari Tuoi

“Ci sono stati momenti in cui non potevamo nemmeno permetterci di mangiare una pizza”, hanno confidato. Andrea ha raccontato di aver fatto l’impossibile per garantire un reddito sufficiente alla famiglia composta, oltre che da lui e dalla moglie, anche dai suoi tre figli. La partita, iniziata nel migliore dei modi, non si è però conclusa come padre e figlia speravano. Nei primi sei tiri sono riusciti a trovare il pacco con Gennarino, portando così a casa il montepremi da 7mila euro. Poi, purtroppo, la fortuna ha iniziato a voltare loro le spalle.

Asia e il padre finiscono alla Regione Fortunata e perdono tutto

Dopo un avvio promettente, la partita ha preso una piega sfavorevole. Chiamando due delle amiche conquistate nel corso delle 30 puntate precedenti, Asia ha eliminato gli assegni da 300mila e 200mila euro. In gioco erano rimasti solo i 100mila euro, ma anche questi sono usciti poco dopo. Quando sono stati eliminati anche i pacchi da 50mila e 75mila euro, i due hanno puntato sui 20mila, ma senza successo.

Costretti a passare alla Regione Fortunata, hanno scelto Lazio e Liguria, senza indovinare quella vincente, risultata essere la Lombardia. Alla fine, Asia e Andrea sono tornati a casa con il solo montepremi garantito da Gennarino: 7mila euro.