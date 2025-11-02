Asia Argento a Verissimo: “Infettata da un parassita mentre giravo un film, sono stata male”

Asia Argento è stata ospite di Verissimo oggi, domenica 2 novembre, e a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5 ha raccontato di essere uscita da un periodo difficile legato a un problema di salute: "Sono stata male per un parassita". L'attrice ha rivelato che, mentre era in Venezuela per le riprese di un film venezuelano, ha beccato un parassita che "mi ha fatto stare male".

Le parole di Asia Argento

"Sono stata male, per un parassito preso in Venezuela. Lì non c'è continuità di freddo, va via l'elettricità e ho preso un parassita. Sono stata male, stavo girando un film" ha rivelato Asia Argento tornata in tv dopo un periodo di lontananza. Ha da poco festeggiato 50 anni e a Silvia Toffanin ha rivelato le sue prime sensazioni da 50enne: "Per una che come me è stata una bambina prodigio, negli anni '90 ero sex symbol, ho puntato tanto sul fattore esteriore. Ancora oggi mi dicono che sono bella, ma è un lavoro continuo. Bisogna lasciare andare. Oggi sono madre, spero di diventare nonna". "L'amore? Niente, non mi piace nessuno. Vorrei avere relazioni, anche frivole, ma non ci riesco. L'ultima storia risale a due anni e mezzo fa, d'estate gli ormoni partono e vedo qualcuno" ha continuato.

L'ingresso in studio dei figli, Anna Lou e Nicola Giovanni

Insieme a lei, in studio, anche i figli Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni, con i quali ha festeggiato il 50esimo compleanno: "Siamo andati alle terme". Anna Lou ha raccontato di star studiando musica, mentre Nicola frequenta l'ultimo anno di liceo alla scuola americana: "Siamo tutti molto distinti, ma Nicola è quello più calmo e con i piedi per terra, io e mamma siamo più estrose", le parole dell'ex concorrente di Ballando con le stelle che, alla richiesta della madre di diventare nonna, ha commentato: "Io ho 23 anni, è presto. Non so se succederà, ma mi farà piacere soddisfare il tuo sogno. Ma io mi sento ancora piccola".