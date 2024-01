Ascolti tv venerdì 12 gennaio: chi ha vinto tra Colpo di luna e Ciao Darwin Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Colpo di luna, programma di Virginia Raffaele in onda su Rai 1 e Ciao Darwin, trasmissione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di venerdì 12 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di venerdì 12 gennaio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Colpo di luna, lo show di Virginia Raffaele. Canale5 ha proposto Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Su Rete4 il consueto appuntamento con Quarto Grado, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Colpo di luna e Ciao Darwin

Nel corso della prima serata di venerdì 12 gennaio, Rai1 ha trasmesso Colpo di luna. Lo show di Virginia Raffaele con la partecipazione di Francesco Arca ha registrato 3.320.000 spettatori pari al 20% di share. Nel corso della puntata tantissimi ospiti, tra cui Carlo Conti, Gianni Morandi, Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli, che tuttavia non sono bastati per vincere la gara degli ascolti. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Ciao Darwin con la sfida Milf vs Teen. A capitanare le due squadre Elenoire Casalegno e Lavinia Abate. Il programma è stato seguito da 3.478.000 spettatori con il 23.6% di share, attestandosi come il più visto della serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie tv The Rookie, che ha registrato 697.000 spettatori con il 3.9% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Hotel Europa. Il film diretto da Thorsten Schmidt con Jonathan Berlin, Benjamin Sadler, Katharina Schüttler, Nicole Heesters e Jesse Albert ha raccolto 527.000 spettatori con il 3% di share. Su Italia1, è andato in onda Rambo. Il film con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney e Jack Starrett ha interessato 1.218.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rete4, infine, in onda una nuova puntata di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione è stata seguita da 1.121.000 spettatori con il 7.5% di share.