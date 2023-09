Ascolti tv venerdì 1 settembre: chi ha vinto tra TechetecheShow e Il Generale Dalla Chiesa I dati Auditel di venerdì 1 settembre 2023. Tra programmi di intrattenimento, film e fiction tv, ecco gli ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv della prima serata.

Nella serata di venerdì 1 settembre, gli italiani hanno potuto scegliere tra un ventaglio di proposte televisive: da programmi intrattenimento, a film, fiction e sport. Secondo la raccolta dei dati Auditel del prime time, ecco chi ha conquistato il podio degli ascolti tv, vincendo la consueta sfida.

La sfida tra TechetecheShow e Il Generale Dalla Chiesa

Su Rai1 in prima serata è andato in onda il secondo appuntamento con TechetecheShow, il programma condotto da Flavio Insinna dedicato ai grandi nomi dello spettacolo italiano e che, in questa nuova puntata si è concentrato su uno dei cantautori più amati della musica leggera, ovvero Claudio Baglioni. Tra ricordi, immagini inedite, stralci di interviste e racconti, la figura del cantante romano è stata delineata senza lasciare nulla al caso, tracciando la strada di un incredibile successo che ancora oggi non accenna a diminuire. Lo show ha catturato l'attenzione di 2.285.000 spettatori segnando il 15.9% di share.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa una fiction che, quando nel 2007 comparve per la prima volta sulle reti Mediaset, riscosse un grande successo. Si tratta de Il Generale Dalla Chiesa, interpretato da Giancarlo Giannini, che ha così vestito i panni di una delle figure più significative per la lotta alla mafia nel nostro paese. La miniserie ha conquistato 943.000 spettatori arrivando uno share dell’8.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, i dati delle altre rei generaliste. Su Rai2 la partita degli Europei Maschili di Pallavolo – Serbia-Italia è stato visto da 1.718.000 spettatori con l'11.3% di share. Su Italia1 Chicago P.D. è stata la scelta di 1.058.000 spettatori segnando il 7.8% di share. Su Rai3 Miss Marx ha segnato 386.000 spettatori con il 2.9% di share. Su Rete4 la replica de Il Terzo Indizio ha guadagnato 775.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha raggiunto 473.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Tv8 I delitti del BarLume – Compro oro ha segnato 334.000 spettatori e il 2.4% di share. Sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel Chi el Telun ha interessato 404.000 spettatori registrando il 3.1% di share.