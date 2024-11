video suggerito

Ascolti tv sabato 9 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales Gli ascolti tv di sabato 9 novembre: chi ha vinto la sfida tra Ballando con le stelle su Rai 1 e Tu si que vales su Canale5. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di sabato 9 novembre 2024 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci il cui appuntamento si è concluso con l'eliminazione di Furkan Palali. Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata di Tu si que vales con Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Ballando con le stelle e Canale5 con Tu si que vales

Il talent show di Milly Carlucci andato in onda su Rai 1, Ballando con le stelle, ha intrattenuto ieri sera, sabato 9 novembre 2024, 3.359.000 spettatori pari al 24.36% di share. Vince per poco Tu si que vales su Canale 5 che ha registrato, invece, 3.538.000 spettatori con uno share del 25.07%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco, invece, le proposte delle altre reti generaliste e gli ascolti. Su Rai 2 è andata in onda la serie tv 911 e ha registrato 546.000 spettatori pari al 2.96% di share. The Bleeder La storia del vero Rocky Balboa su Rai 3 ha registrato 180.000 spettatori e l’1.08% di share. L'Era Glaciale – In rotta di collisione su Italia 1 ha intrattenuto 806.000 spettatori (4.56% di share). Più forte ragazzi! su Rete4 ha raggiunto 534.000 spettatori (3.16% di share). Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha raggiunto 330.000 spettatori pari ad uno share del 1,79 %, Accordi & disaccordi sul NOVE ha totalizzato 392.000 spettatori pari ad uno share del 2,44%. In altre parole su La7 ha intrattenuto 925.000 spettatori con il 5.26% di share.

Striscia La Notizia e Chissà chi è: gli ascolti dell'access prime time

Su Canale5 Striscia La Notizia ha registrato 3.178.000 spettatori con il 17.35% di share. Chissà chi è di Amadeus sul NOVE ha intrattenuto 582.000 spettatori pari allo share del 3,16 %.