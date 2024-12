video suggerito

Ascolti tv sabato 7 dicembre: chi ha vinto tra Il Volo e La Prima della Scala Tutti i dati Auditel della serata di sabato 7 dicembre. La replica del concerto de Il Volo su Canale 5 ha dominato con il 22.9% di share. Su Rai1 è andata in onda la Prima della Scala e a seguire il film Cyrano.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 7 dicembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento, film e serie tv. Su Rai1 è andata in onda la Prima della Scala e a seguire il film Cyrano mentre su Canale 5 è stato trasmesso il concerto de Il Volo. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

La sfida tra Il Volo su Canale 5 e La Prima della Scala su Rai1

Nella serata di ieri, sabato 7 dicembre, su Canale 5 è stato trasmesso una replica del concerto Tutti per Uno – Capolavoro de Il Volo, trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. A seguire l'esibizione musicale sono stati 2.933.000 spettatori con uno share del 22.9%. Su Rai 1, invece, come da tradizione, è andata in onda la prima al Teatro alla Scala di Milano, con cui si inaugura la stagione operistica 2024/2025. La messa in scena de La Forza del Destino, opera di Giuseppe Verdi dopo la presentazione di 16 minuti (1.673.000 – 14.5%) ha conquistato 1.603.000 spettatori pari al 10.2% dalle 18 alle 22:19. A seguire Cyrano, in onda dalle 22:24 alle 00:24, ha conquistato 402.000 spettatori pari al 3.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 il telefilm S.W.A.T Stagione 7 Episodio 4 ha intrattenuto 826.000 spettatori (5% share). Su Italia1 il film Sonic ha conquistato 824.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 il programma di approfondimento Sapiens Un solo pianeta ha segnato 784.000 spettatori pari al 5%, su Rete4 il film Commando ha totalizzato 738.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Altre Parole ha raccolto 1.030.000 spettatori con il 6.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 405.000 spettatori (2.4% di share) e 4 Hotel ha guadagnato 347.000 spettatori, con uno share pari 2.9%.