video suggerito

Ascolti TV sabato 14 giugno: chi ha vinto tra Chi può batterci, Laura Pausini 30 World Tour e gli Europei Under 21 Ha vinto Chi può batterci?, il programma di Rai1 con Marco Liorni ha registrato il 13.7% di share. Il concerto di Laura Pausini “Laura 30 World Tour”, trasmesso da Canale5, si è fermato all’11.9% di share. La partita valida per gli Europei Under 21 Slovacchia – Italia, proposta da Rai2, al 10.9% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Tutti i dati Auditel di sabato 14 giugno. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ascolti della prima serata di ieri, sabato 14 giugno. In onda programmi di intrattenimento, eventi sportivi e film. Rai1 ha proposto la trasmissione di Marco Liorni Chi può batterci?. Su Canale5, il concerto di Laura Pausini, Laura 30 World Tour. Su Rai2 la partita valida per gli Europei Under 21 Slovacchia – Italia, che ha visto trionfare gli Azzurrini. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Vediamo tutti i dati Auditel di sabato 14 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Chi può batterci, Laura 30 World Tour e gli Europe Under 21

Nella prima serata di ieri, sabato 14 giugno, Rai1 ha trasmesso Chi può batterci?. Il programma condotto da Marco Liorni si è attestato come il più visto della serata con 1.724.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 la partita valida per gli Europei Under 21 Slovacchia – Italia. Gli Azzurrini hanno vinto 1-0 e sono volati ai quarti. L'evento sportivo ha interessato 1.510.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale5 spazio alla musica di Laura Pausini con il concerto Laura 30 World tour. Lo show si è fermato a 1.344.000 spettatori con l’11.9% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso Sapiens – Un solo pianeta. Il programma di Mario Tozzi ha interessato 587.000 spettatori con il 4.9% di share. Italia1 ha proposto The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Il film con Andrew Garfield; Emma Stone; Jamie Foxx; Dane DeHaan e Campbell Scott è stato seguito da 852.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rete4, in onda Sei giorni sette notti. Il film con Harrison Ford; Anne Heche; David Schwimmer; Jacqueline Obradors e Allison Janney è stato seguito da 716.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7, in onda In altre parole, il programma ha registrato 455.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Tv8 spazio al programma di Alessandro Borghese, 4 ristoranti, che ha interessato 403.000 spettatori con il 3% di share.

Leggi anche Ascolti tv venerdì 13 giugno: chi ha vinto tra Tradimento e Tim Summer Hits 2025

Affari tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Maia dalla Liguria. Il programma è stato seguito da 4.222.000 spettatori con il 29.8% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata di Paperissima Sprint, che ha registrato 1.655.000 spettatori con l’11.7% di share.