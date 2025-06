La scaletta del concerto di Laura Pausini 30 World tour su Canale 5

video suggerito

Stasera, sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5 va in onda il docu-concerto di Laura Pausini "Laura 30 World Tour". La scaletta prevede alcuni dei brani iconici della cantante, con alcune aggiunte dal suo ultimo album, "Anime Paralelle".

A cura di Sara Leombruno

Stasera, sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5 va in onda "Laura 30 World tour", un evento che celebra i 30 anni di carriera dell'artista italiana tra le più famose ed amate nel mondo attraverso le hit ed i segreti del backstage del tour mondiale. Il concerto si è tenuto all'Unipol Forum di Assago, tappa del “Laura Pausini World Tour 2023/2024” che ha toccato oltre 80 città in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. La scaletta include principalmente brani storici della sua carriera, come "La Solitudine", con alcune aggiunte dal suo ultimo album, "Anime Paralelle".

La scaletta del concerto di Laura Pausini

Mediaset ha deciso di dedicare una serata speciale all’artista dopo gli ultimi risultati in termini di visualizzazioni (quasi 3 milioni) del documentario omonimo su Mediaset Infinity. La scaletta, che si basa su due ore e mezza di musica, include anche alcune aggiunte dal suo ultimo album, "Anime Paralelle". L'artista canterà però anche tanti brani iconici del suo repertorio musicale, come:

"Il primo passo sulla luna"

"Durare"

"Un buon inizio"

"Ciao"

"Tutte le volte"

"Frasi a metà"

"Io canto"

"Un'emergenza d'amore"

"Celeste"

"Il nostro amore quotidiano"

"Davanti a noi"

"Resta in ascolto"

"Come se non fosse stato mai amore"

"Primavera in anticipo"

"Scatola"

"Limpido"

"Surrender"

"Con la musica alla radio"

"Ti porterai lontano"

"Non è detto"

"Lato destro del cuore"

"Non ho mai smesso"

"In assenza di te"

"It's Not Goodbye"

"Le cose che vivi"

"Benvenuto"

"Simili"

"Tra te e il mare"

"Non c'è"

"Io sì (Seen)"

"Vivimi"

"Sorella Terra"

"Zero"

"Invece no"

"Incancellabile"

"Strani amori"

"La solitudine"

Il "30 World Tour" di Laura Pausini non ha previsto ospiti fissi per tutte le date. Tuttavia, in alcune città, la cantante ha invitato altri artisti e personaggi a unirsi a lei sul palco per interpretare alcune canzoni o semplicemente per riservare una sorpresa al pubblico. Ad esempio, in alcuni concerti del tour in passato, sono state presenti guest star come Tiziano Ferro ed Ermal Meta.