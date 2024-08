video suggerito

Ascolti Tv sabato 10 agosto: il dramma di Gianmarco Tamberi evento sportivo più visto dei giochi Gli ascolti di sabato 10 agosto, con la penultima giornata delle Olimpiadi che domina in Tv. Non solo quello di Tamberi è l’evento più visto di questi giochi, ma la pallacanestro in prima serata batte il calcio di Coppa Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Tanto sport, film e repliche nella serata di sabato 10 agosto, dagli eventi conclusivi delle Olimpiadi di Parigi 2024 alla Coppa Italia su Mediaset che hanno tenuta accesa la Tv generalista. Nel confronto tra le due principali reti nazionali è Rai1 con il film Intrigo a Malta a ottenere l'ascolto maggiore con 1.154.000 spettatori pari al 9.5%. Su Canale5, invece, Lo Show dei Record ha intrattenuto 1.034.000 spettatori (10.1%).

Il basket su Rai2 fa meglio del calcio

Interessanti i dati della penultima giornata olimpica, visto che i giochi si chiuderanno con l'epilogo di domenica 11 agosto. Su Rai2, in prima serata, per le Olimpiadi di Parigi 2024 Francia-Usa di Pallacanestro ha raccolto 1.672.000 spettatori (14% di share). All’interno – dalle 22:14 alle 22:23 – il Pugilato ha ottenuto 1.391.000 spettatori con l’11.6%. Un risultato superiore alla serata di apertura della nuova edizione della Coppa Italia, di fatto i primi eventi calcistici ufficiali della stagione. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Modena ha radunato 1.128.000 spettatori pari al 9.2%.

La finale di Tamberi evento più seguito delle Olimpiadi dopo la cerimonia

Dato interessante quello legato alla finale di salto in alto, che vedeva come protagonista lo sfortunato Gianmarco Tamberi, portabandiera italiano che puntava al bis dell'oro a Parigi ma è stato costretto ad arrendersi agli effetti di una colica renale. Una vicenda che ha evidentemente coinvolto il pubblico, visto che la finale maschile di salto in alto è il secondo evento più seguito in tv delle Olimpiadi di Parigi 2024. Su Rai Due sono stati ben 4.623.000 gli spettatori tra le ore 19:02 e le 21:06 di sabato 11 agosto con il 35.8% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai3 Per qualche dollaro in più raggiunge 599.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Se son rose... totalizza un a.m. di 566.000 spettatori (4.7%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 262.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 351.000 spettatori (2.6%). A seguire 4 Hotel segna 213.000 spettatori e il 2.1%. Di nuovo 4 Ristoranti: 154.000 – 2.9%. Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 304.000 spettatori con il 2.6%.