Ascolti tv mercoledì 7 giugno: chi ha vinto tra Sognando Parigi e New Amsterdam Gli ascolti tv di mercoledì 7 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Rai 1 “Sognando Parigi” e i nuovi episodi della serie “New Amsterdam” su Canale 5. Tutti i dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo della serata di mercoledì 7 giugno ha dato l'opportunità ai telespettatori di scegliere tra varie opzioni da programmi di intrattenimento a film, serie tv e trasmissioni dedicate all'informazione. Nel dettaglio, su Rai1 è andato in onda il film "Sognando Parigi", commedia romantica del 2021 per la prima volta in tv, mentre su Canale 5 sono state trasmesse le nuove puntate di "New Amsterdam" che ha sempre riscosso un certo successo tra il pubblico televisivo. Grande rilevanza anche per "Chi l'ha visto?" su Rai3 in cui è stato affrontato il caso di Giulia Tramontano. Su Tv8, invece, la partita di Conference League è stata la più vista della serata.

Il ritorno di New Amsterdam su Canale 5

Su Canale 5 vengono trasmessi i nuovi episodi di New Amsterdam, la serie americana che ha appassionato i telespettatori già nelle scorse stagioni e che continua a mietere successi, soprattutto oltreoceano. Qui, infatti, il riscontro è stato piuttosto tiepido dal momento che la puntata in onda mercoledì in prima serata è stata vista da 1.223.000 spettatori con uno share del 7.9%. Su Rai1, invece, la commedia romantica Sognando Parigi ha conquistato 1.980.000 spettatori pari al 10.5% di share

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

I dati Auditel delle altre reti generaliste dimostrano la pluralità di attenzione da parte del pubblico. Su Rai2 The Good Doctor 6 è stata la scelta di 810.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Italia1 The Great Wall è stato visto da 964.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.039.000 spettatori arrivando al 12.3% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha conquistato 648.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Atlantide Album ha raggiunto 438.000 spettatori e il 3.2% di share. Su Tv8 la finale di Conference League Fiorentina-West Ham è stata seguita da 3.411.000 spettatori pari al 17.5% di share. Sul Nove Viva l’Italia interessa 392.000 spettatori con il 2.2% di share.