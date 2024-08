video suggerito

Ascolti tv mercoledì 7 agosto: chi ha vinto tra Splash, le Olimpiadi 2024 e Mollo tutto e apro un chiringuito Tutti i dati Auditel di mercoledì 7 agosto. La serata è stata vinta dalle Olimpiadi di Parigi con 2.911.000 spettatori. Su Rai1 il film Splash-Una sirena a Manhattan ha conquistato 1.223.000 spettatori, mentre su Canale 5 il film Mollo tutto e apro un chiringuito totalizza 1.378.000 spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata televisiva di mercoledì 7 agosto ha offerto ai telespettatori film, eventi, sport e programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai1 è stato trasmesso un film cult degli Anni Ottanta, ovvero Splash-Una sirena a Manhattan con Tom Hanks e Daryl Hannah. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Mollo tutto e apro un chiringuito. Su Rai2, come di consueto, spazio allo sport delle Olimpiadi 2024. Vediamo chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Splash, Rai2 con le Olimpiadi di Parigi e Canale 5 con Mollo tutto e apro un chiringuito

Nelle calde serate d'estate, si sa che la televisione è solita riproporre grandi classici del cinema, ma anche del piccolo schermo. Sarà per questo che in prima serata su Rai1 è stato trasmesso il film cult degli Anni Ottanta, Splash-Una sirena a Manhattan, con Tom Hanks e Daryl Hannah, che si ricorda anche per la scena della modella uscente dalle acque di New York, che all'epoca diede particolare scalpore. Il film ha interessato 1.223.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Su Rai2, invece, l'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi con il nuoto, precisamente il Settebello, ovvero la squadra di palla a nuoto. Lo sport, come in queste ultime serate, è riuscito a conquistare l'attenzione di 2.911.000 spettatori arrivando al 20.2% e vincendo di fatto la prima serata.

Canale 5, invece, lascia spazio a film più recenti. In onda, infatti, l'opera prima de Il Milanese Imbruttito, la nota pagina diventata ormai iconica sui social, i cui ideatori nel 2021 sono diventati protagonisti di Mollo tutto e apro un chiringuito. Il film è stato la scelta di 1.378.000 spettatori con uno share del 9.7%

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Italia1 Chicago Fire è stata la scelta di 1.010.000 spettatori con uno share dell'8.3%. Su Rai3 NewsRoom ha segnato 304.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 740.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Nuclear Now ha raggiunto 312.000 spettatori e il 2.2% di share. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ha ottenuto 255.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie è stato scelto da 249.000 spettatori con il 2.4% di share.