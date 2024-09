Ascolti tv mercoledì 4 settembre: chi ha vinto tra Simon Coleman e Io e Lulù

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, mercoledì 4 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e sport. Su Rai Uno è andata in onda in prima visione la serie tv franco-belga Simon Coleman con Jean-Michel Tinivelli protagonista, su Rai 2 invece un nuovo appuntamento con le Paralimpiadi Parigi 2024. Canale 5 ha trasmesso, invece, il film Io e Lulù. Vince la serata in termini di dati auditel la nuova serie televisiva in onda su Rai 1: ecco tutti gli ascolti della serata.

La sfida tra Rai 1 con Simon Coleman e Canale 5 con il film Io e Lulù

Il debutto della serie tv franco-belga Simon Coleman su Rai 1 ieri sera, mercoledì 4 settembre 2024, vince la serata in termini di ascolti tv: la fiction ha registrato 2.132.000 telespettatori pari allo share di 15,85%. Il film Io e Lulù andato in onda su Canale5 ha tenuto incollati allo schermo 2.039.000 telespettatori pari allo share del 14,96%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Le Paralimpiadi di Parigi 2024 in onda su Rai 2 hanno intrattenuto 648.000 telespettatori, share 4,24 %. Newsroom in onda su Rai 3 hanno segnato 817.000 telespettatori, share 5,33%. FBI: Most Wanted su Italia Uno ha intrattenuto 920.000 telespettatori, share 6,71%. Planet Earth Le Meraviglie della natura – Foreste terre estreme umani su Rete 4 ha registrato 457.000 telespettatori, share 3,70%.. Il concerto Radio Zeta Future Hits Live 2024 andato in onda su TV8 è stato seguito da 370.000 telespettatori, share 2,64%. Il film Il primo cavaliere sul NOVE ha segnato 544.000 telespettatori, share 4,09%. La7 Doc – D-DAY I Nastri Ritrovati in onda su La7 è stato seguito da 404.000 telespettatori, share 2,66%.