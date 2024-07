Ascolti tv mercoledì 3 luglio: chi ha vinto tra Una Voce per Padre Pio e Davos

video suggerito

La prima serata di ieri, mercoledì 3 luglio, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso l'evento Una Voce per Padre Pio, mentre su Canale5 è andata in onda la serie Davos, con protagonista l'infermiera e spia tedesca Johanna Gabathuler, interpretata da Dominique Devenport. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 3 luglio.

La sfida degli ascolti tv tra Una Voce per Padre Pio e Davos

Nella serata di mercoledì 3 lugli, Rai1 ha trasmesso Una Voce per Padre Pio. Il programma, condotto da Mara Venier in diretta è Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina (Benevento), è un evento benefico che si impegna a sostenere il tessuto sociale più debole e nei Paesi in via di sviluppo in Africa. Tanti i cantanti che si sono esibiti e gli ospiti che hanno preso parte alla sera, come Al Bano, Orietta Berti, Raf e Ermal Meta. La serata è stata vista da 2.019.000 spettatori pari al 14% di share.

Su Canale5 spazio agli ultimi due episodi della serie Davos con protagonista l’infermiera e spia tedesca Johanna Gabathuler, interpretata da Dominique Devenport. La serie è ispirata alla vita delle crocerossine che prestarono servizio in Francia durante il Primo conflitto Mondiale. Gli episodi sono stati visti da 1.171.000 spettatori con uno share del 7.6%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 spazio a L'Ispettore Coliandro Il Ritorno, che è stato visto da 1.174.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto, mentre su Rete 4 spazio all'informazione con Zona Bianca. I programmi sono stati visti rispettivamente da 1.650.000 spettatori (11.4%) e 570.000 spettatori (4.6%). Italia 1 ha trasmesso lo show Max Angioni: Miracolato, che ha totalizzato 801.000 spettatori (5.7%), mentre su La 7 la torre di Babele è stato visto da 746.000 (4.4%).