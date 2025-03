video suggerito

Ascolti tv mercoledì 26 marzo: chi ha vinto tra Io Capitano, Lo Show dei record e Mare Fuori 5 Nella prima serata di mercoledì 26 marzo si consuma la sfida agli ascolti tv tra Rai1 con Io Capitano, Canale 5 con Lo show dei record e Rai2 con Mare Fuori 5. Tutti i dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo di mercoledì 26 marzo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 stato trasmesso per la prima volta Io Capitano, il film di Matteo Garrone, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de Lo Show dei record. Su Rai2, invece, sono arrivati in chiaro gli episodi di Mare Fuori 5. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Io Capitano, Canale 5 con Lo Show dei record e Rai2 con Mare Fuori 5

Nella prima serata di mercoledì 26 marzo su Rai1 è stato trasmesso, per la prima volta, il film Io Capitano diretto da Matteo Garrone, che ha raccontato l'epopea di due giovani senegalesi in cerca di un futuro migliore e la loro traversata, interpretati da Seydou Sarr e Moustapha Fall, il film ha catturato l'attenzione di 2.911.000 spettatori con il 17.1% di share, vincendo quindi la prima serata.

Su Canale 5, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con Lo Show dei record, programma condotto da Gerry Scotti che ormai rientra nella programmazione storica di Mediaset e che racchiude in sé l'idea dell'intrattenimento più puro. La trasmissione è stata vista da 1.679.000 spettatori arrivando ad uno share del 12.2%.

Infine, su Rai2, sono arrivati gli episodi di Mare Fuori 5. Dopo l'attesa per vederli in chiaro, già disponibili sulla piattaforma streaming RaiPlay, hanno interessato una certa fetta di pubblico, portando davanti al piccolo schermo 1.012.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Italia1 Jack Ryan – L’iniziazione ha raccolto davanti al video 971.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha segnato 1.829.000 spettatori e l’11.3% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha registrato 835.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1.281.000 spettatori e il 7.3% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 429.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Samusà con Virginia Raffaele ha conquistato 404.000 spettatori con il 2.4% di share.