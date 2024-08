video suggerito

Ascolti tv mercoledì 21 agosto, chi ha vinto tra La Ricetta del Delitto Perfetto e Sogno Olimpico Gli ascolti tv di mercoledì agosto: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Rai 1 con La Ricetta del Delitto Perfetto e Sogno Olimpico su Canale 5.

Nella serata di mercoledì 21 agosto 2024 il palinsesto televisivo ha offerto agli spettatori un'ampia gamma di scelta tra film, fiction, programmi sportivi e di intrattenimento. Su Rai 1 è andato in onda il film La Ricetta del Delitto Perfetto, su Rai 2 la serie televisiva Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 3 è andato in onda NewsRoom. Su Canale 5 è stato trasmesso Sogno Olimpico mentre su Italia 1 Chicago Med. Su Rete 4 è andato in onda Zona Bianca.

La sfida tra Rai 1 con La Ricetta del Delitto Perfetto e Canale 5 con Sogno Olimpico

Nella serata di ieri La Ricetta del Delitto Perfetto proposto da Rai 1 ha interessato 1.681.000 spettatori, registrando uno share del 13.4%. Su Canale 5, invece, è andato in onda Sogno Olimpico. Il film spagnolo del 2022 è ispirato ad una storia vera e ha come protagonista Jamie Lorente (volto conosciuto per la serie La Casa di Carta) è riuscito a raggiungere 1.111.000 spettatori, pari a uno share del 10%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha tenuto incollati 733.000 spettatori, arrivando al 5.8% di share. Su Rai 3, invece, il programma NewsRoom ha segnato 416.000 spettatori, con uno share del 3.2%. Chicago Med, in onda su Italia 1, ha incollato 919.000 ascoltatori, pari al 7%. Zona Bianca, su Rete 4, ha totalizzato 778.000 spettatori, cioè il 7.4% di share. Su La7 Le Confessioni del Diavolo ha segnato 334.000 persone all'ascolto pari al 3.2% di share. Tv8 ha proposto Sconcert, che ha ottenuto 295.000 spettatori, pari al 2.2%. Il Contadino cerca Moglie sul Novo ha radunato 296.000 spettatori (2.9%). Su Rai4 Midsommar – Il Villaggio dei Dannati è stato scelto da 266.000 spettatori (2.2%). Su Iris Intrigo Internazionale è stato seguito da 358.000 spettatori pari al 3.1%. Su RaiMovie Finché c'è prosecco c'è speranza ha siglato 336.000 spettatori (2.5%).