video suggerito

Ascolti tv mercoledì 10 luglio: chi ha vinto tra la partita degli Europei Paesi Bassi-Inghilterra e Crazy & Rich Tutti i dati Auditel di ieri sera, mercoledì 10 luglio 2024. Su Rai1 è stata trasmessa la partita degli Europei 2024, semifinale tra Olanda e Inghilterra, che ha vinto la prima serata con 7.131.000 spettatori. Mentre su Canale 5 il film Crazy & Rich ha conquistato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, mercoledì 10 luglio, ha offerto agli spettatori serie tv, film, eventi musicali e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la partita degli Europei 2024, la semifinale, che ha visto scontrarsi Olanda e Inghilterra. Su Canale5 è stato proposto il film Crazy & Rich. Su Italia1 è stato trasmesso lo show Maurizio Battista: Tutti contro tutti, mentre su Rai3 è andata in onda l'ultima puntata di Chi l'ha visto? Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel del 10 luglio.

La sfida agli ascolti tv tra la partita Paesi Bassi-Inghilterra e Crazy & Rich

Continuano le partite degli Europei di calcio e su Rai1 è stata trasmessa la semifinale che ha visto scontrarsi Olanda e Inghilterra. Un match decisivo per capire chi potrebbe giocarsi la vittoria finale del campionato. La partita si è conclusa con la vittoria degli inglesi che con 2 goal volano in finale, per scontrarsi con la Spagna. La partita è stata seguita da 7.131.000 spettatori pari al 40.1% di share, vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, in risposta ad Euro 2024, è stato trasmesso il film del 2018 Crazy & Rich, commedia romantica che ha attirato l'attenzione di 1.685.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro ha intrattenuto 755.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia1 Maurizio Battista: Tutti contro tutti è stata la scelta di 513.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 l'ultima di Chi l’ha visto? segna 1.435.000 spettatori e il 9.8% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 641.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 465.000 spettatori e il 2.6% di share. Su Tv8 Pechino Express ha ottenuto 183.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove A Proposito di Henry cattura 249.000 spettatori con 1.6% di share.