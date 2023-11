Ascolti tv martedì 7 novembre: chi ha vinto tra Per Elisa Il caso Claps e Milan-Psg Gli ascolti tv di martedì 7 novembre 2023: chi ha vinto tra Per Elisa – Il caso Claps su Rai1 e la partita di Champions League, Milan-PSG, in onda su Canale5.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di martedì 7 novembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi tv di informazione e intrattenimento, fiction, film e calcio. Su Rai Uno è andata in onda l'ultima puntata di Per Elisa – Il caso Claps, la miniserie che ricostruisce l'intera storia dalla scomparsa della studentessa fino al ritrovamento del corpo. Su Canale 5 è stata trasmessa la partita di Champions League, Milan – PSG, conclusasi con la vittoria dei rossoneri. Alessia Marcuzzi è tornata in onda, su Rai 2, con il suo Boomerissima, la Berlinguer invece su Rete 4 con È sempre Cartabianca. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Per Elisa Il caso Claps e Milan-PSG

L'ultima puntata di Per Elisa – Il caso Claps andata in onda su Rai Uno in prima serata ieri, martedì 7 novembre, è stata seguita da 2.970.000 spettatori pari ad uno share del 16,35 %. La partita di Champions League Milan-PSG trasmessa in tv, su Canale 5, conclusasi con la vittoria dei rossoneri per 2 a 1, ha intrattenuto 5.253.000 spettatori pari ad uno share del 24,99 %. Il Milan torna in corsa per la qualificazione per gli ottavi di Champions.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai Due Boomerissima, lo show di Alessia Marcuzzi tornato in onda con la seconda edizione, ha intrattenuto 802.000 spettatori pari ad uno share del 4,65 %. Su Rai Tre Avanti Popolo ha raggiunto 390.000 spettatori con uno share del 1,77 %. Su Rete Quattro il programma di Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca, ha registrato 676.000 spettatori pari ad uno share del 4,5 %. Italia Uno con il programma Le Iene ha intrattenuto 1.230.000 spettatori pari ad uno share del 8,4 %. DiMartedì su La 7 ha registrato 1.213.000 spettatori pari ad uno share del 6,75 %. Su Tv 8 Pechino Express La via delle Indie ha intrattenuto 582.000 spettatori, share del 3,2 %. Sul canale NOVE il film The Peacemaker ha registrato 284.000 spettatori, share del 1,6 %.