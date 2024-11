Ascolti tv martedì 5 novembre: chi ha vinto tra La Talpa e Un padre

video suggerito

La prima serata di ieri, martedì 5 novembre 2024, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e a approfondimento. Rai 1 ha trasmesso Un padre, film basato sulla storia vera di Matthew Logelin, un uomo che ha affrontato la tragica perdita della moglie Liz. Su Canale 5, invece, in onda la prima puntata de La Talpa, reality condotto da Diletta Leotta. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di martedì 5 novembre.

La sfida degli ascolti tv tra La Talpa su Canale 5 e Un padre su Rai 1

Nella serata di martedì 5 novembre Canale 5 ha dato spazio al primo appuntamento del reality La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Nel corso della prima puntata è stata eliminata Ludovica Frasca. La trasmissione è stata seguita da 2.250.000 telespettatori, con uno share del 14.04%. Rai 1, invece, ha trasmesso Un padre, tratto dal libro autobiografico Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love. Il film è stato visto da 2.706.000 telespettatori con uno share del 15.1%, vincendo la gara di ascolti.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai 2 l'ultima puntata di Se mi lasci non vale, format tv condotto da Luca Barbareschi e chiuso anticipatamente, ha intrattenuto 191.000 telespettatori con uno share pari al all'1.2%. Rai 3 ha mandato in onda Amore criminale, il programma ha tenuto incollati davanti allo schermo 702.000 telespettatori con uno share pari al 3.26%. Rete 4 ha dato spazio a È sempre cartabianca – con il racconto della lunga notte elettorale americana – che raccolto 589.000 telespettatori con uno share pari al 4.96% Su Italia1 Hercules: La leggenda ha intrattenuto 959.000 spettatori, con uno share pari al 4.94%. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.584.000 spettatori e il 9.42%. Su Tv8 X Factor in chiaro ha ottenuto un ascolto medio di 542.000 individui con il 3.7% di share.