Elezioni USA 2024, i risultati in diretta: chi vince tra Trump e Harris, ultime news sul voto Stato per Stato

I risultati delle elezioni USA 2024 in diretta: chi vincerà le presidenziali tra Donald Trump e Kamala Harris? Si prevede un testa a testa fino alla fine: al voto nell'election day oltre 100 milioni di cittadini oggi 5 novembre per eleggere il nuovo presidente alla Casa Bianca e scegliere i nuovi membri del Congresso alla Camera e al Senato. Negli Stati Uniti vige un sistema elettorale indiretto, per cui i cittadini non votano direttamente il Presidente e il vicepresidente ma per i Grandi Elettori. Saranno i 538 Grandi Elettori, distribuiti in base alla popolazione di ciascuno Stato, a eleggere ufficialmente il prossimo Presidente degli Stati Uniti.

L'Election night comincerà quando in Italia sarà più o meno mezzanotte, quando si chiuderanno i seggi nei primi Stati. Anche per conoscere i primi risultati dell'elezione e i dati sull'affluenza bisognerà tenere presente che negli Stati Uniti i seggi non chiudono tutti alla stessa ora dato che le operazioni sono di competenza dei governi statali e ogni Stato ha una gestione a sé.

Si inizierà con la chiusura dei primi distretti in Indiana e Kentucky alla mezzanotte italiana. Gli ultimi a chiudere saranno quelli in Alaska alle 7 del mattino (sempre ora italiana, ndr). Per avere i risultati definitivi si potrebbe dover aspettare anche qualche giorno.

Le elezioni USA in diretta, ultime news su candidati e risultati:

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

13:31 "Persone in fila in Pennsylvania all'apertura delle urne" La Bbc dà notizia di persone in fila davanti ai seggi a Philadelphia, in Pennsylvania (stato chiave per l'esito delle elezioni), all'apertura dei seggi alle 7 ora locale. Con i suoi 19 grandi elettori lo Stato è uno dei 7 in bilico. A cura di Susanna Picone 13:30 Chi sono i Grandi Elettori e perché eleggono il Presidente USA I Grandi Elettori sono i delegati che compongono il collegio elettorale, che sono poi quelli che avranno il compito di eleggere ufficialmente il presidente degli Stati Uniti secondo il colle. Per arrivare alla vittoria servono almeno 270 voti elettorali. Complessivamente, ci sono 538 grandi elettori. A cura di Ida Artiaco 13:25 Seggi aperti negli Stati chiave della costa orientale: l'esito del voto potrebbe determinare il prossimo presidente Aperti i seggi negli Stati chiave della costa orientale degli Usa, Pennsylvania e North Carolina, dove l'esito del voto potrebbe determinare se il prossimo inquilino della Casa Bianca sarà Trump o Harris. Oltre 82 milioni di persone hanno già votato in anticipo. I seggi sono stati aperti in alcune località del Vermont alle 5 del mattino, ora orientale; alle 6 in Connecticut, Kentucky, Maine, New Jersey, New York, Virginia; alle 6,30 nell'altro stato chiave, il North Carolina, e in Ohio e West Virginia. Alle 7 (le 13 in Italia) in Alabama, Delaware, nel Distretto di Columbia e in Florida, nello stato chiave della Georgia, New Hampshire, Illinois, Indiana, quasi tutto il Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, parte dello stato chiave del Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina e Wyoming. Alle 14 ora italiana apriranno in un altro stato chiave come l'Arizona, poi Iowa, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, North Dakota, parte del South Dakota, Tennessee, Texas e nello stato chiave del Wisconsin. Alle 14,30 ora italiana apriranno in Arkansas e alle 16 in Colorado, Montana (i seggi elettorali nelle contee con meno di 400 elettori registrati possono aprire fino alle 14 ora della costa orientale), Nebraska, Nevada, New Mexico e Utah. Alle 16 ora italiana aprono in California e Idaho e alle 18 (ora italiana) nello stato di Washington, dove la maggior parte delle votazioni avviene per posta, e in Alaska. Gli ultimi a votare saranno gli elettori delle Hawaii, dove i seggi apriranno alle 12 ora della costa orientale, le 18 in Italia. I seggi elettorali iniziano a chiudere negli stati orientali dalle 18 della costa orientale, la mezzanotte italiana. A cura di Susanna Picone 13:15 Perché quello americano è un sistema elettorale indiretto Negli Stati Unite esiste un sistema elettorale indiretto, come previsto dall'articolo 2 della Costituzione. I cittadini votano per i Grandi Elettori del loro stato, non direttamente per il candidato presidente. In 48 stati su 50 (le eccezioni sono Maine e Nebraska) chi vince il voto popolare, anche per un solo voto di scarto, conquista tutti i grandi elettori in palio. Ma è un sistema che può creare paradossi: un candidato può diventare presidente anche avendo meno voti popolari del suo avversario a livello nazionale, come successo ad esempio nel 2016, quando Trump è diventato presidente pur avendo tre milioni di voti popolari in meno di Hillary Clinton. A cura di Ida Artiaco 13:00 Come si vota alle elezioni USA ai seggi e per posta Come abbiamo visto, ogni elettore vota per un candidato presidente e un candidato vicepresidente. Ma questo voto non determinerà direttamente chi andrà alla Casa Bianca, bensì chi saranno i Grandi Elettori, che a loro volta voteranno il candidato presidente che ha vinto il voto popolare nello Stato di cui sono rappresentanti. I cittadini possono recarsi alle urne per votare il presidente il 5 novembre nel corso dell'Election Day ma il sistema elettorale offre diverse opzioni. In 47 Stati è stato già possibile esprimere la propria preferenza grazie al voto anticipato, che può essere effettuato sia di persona che per corrispondenza fino a sette settimane prima dell'Election day. A cura di Ida Artiaco 12:58 Trump: "Posso perdere solo se voi mi fate perdere, andate a votare" "Sono quasi alla meta, e l'unico modo per perdere è che voi mi facciate perdere. Vi ho passato la palla, ora voi dovete andare a votare". È l'invito che Donald Trump ha lanciato agli elettori di Pittisburgh in uno dei due comizi che ha tenuto nella notte conclusiva della campagna elettorale, in Pennsylvania. I sondaggi danno fino all'ultimo Trump e Kamala Harris praticamente in parità. A cura di Susanna Picone 12:50 Kamala Harris su X: "Questo è il momento di far sentire la nostra voce" Kamala Harris ha condiviso il suo primo post su X da quando sono state aperte le prime urne negli Usa. "America, questo è il momento di far sentire la nostra voce", così la vicepresidente. Donald Trump non ha invece ancora postato nulla da quando si sono aperti i seggi ma un'ora dopo la conclusione del suo ultimo comizio elettorale nel Michigan ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social: "È ora di uscire e votare, così insieme possiamo rendere l'America di nuovo grande!!!". A cura di Susanna Picone 12:45 Chi può votare negli USA Possono votare alle elezioni USA 2024 tutti i cittadini americani maggiorenni. Si ricordi che in 47 Stati su 50 è stato possibile esprimere la propria preferenza grazie al voto anticipato, che può essere effettuato sia di persona che per corrispondenza fino a sette settimane prima dell'Election day. A cura di Ida Artiaco 12:37 Aperti i seggi elettorali in 8 Stati Usa: in un cittadina del New Hampshire parità Trump-Harris I seggi elettorali di 8 Stati Usa hanno aperto alle 6 del mattino ora locale, tra cui quelli di Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire e Virginia. In Indiana e Kentucky, i seggi hanno aperto alle 6:00, ma in alcuni casi apriranno alle 7:00. Nel Maine, quasi tutti i seggi sono aperti alle 6 del mattino, ma i comuni con meno di 500 abitanti possono aprire anche alle 10 del mattino. Come da tradizione, la piccola cittadina di Dixville Notch nel New Hampshire ha votato a mezzanotte: la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump hanno pareggiato con tre voti ciascuno. A cura di Susanna Picone 12:30 Come funziona il voto per posta e all'estero Come ha spiegato a Fanpage.it Michelle Lee, portavoce del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, parlando del voto dei cittadini americani in Italia, quest'ultimi "possono votare contattando il loro stato di residenza negli Stati Uniti richiedendo una scheda elettorale per corrispondenza, che può essere restituita via e-mail, posta o fax, a seconda delle regole del proprio stato di residenza. In caso di necessità, i cittadini americani possono anche ottenere una scheda elettorale di emergenza (Federal Write-In Ballot – o “FWAB”) sul sito FVAP.gov o recandosi presso l'Ambasciata o i Consolati in Italia". A cura di Ida Artiaco 12:22 Come funziona il sistema elettorale americano Negli Stati Uniti vige un sistema elettorale indiretto, così come previsto dall'articolo 2 della Costituzione: i cittadini eleggono a livello statale i Grandi Elettori, e saranno questi ultimi, riuniti nel Collegio elettorale (ognuno nella capitale dello Stato di riferimento e mai tutti insieme) che poi formalmente, e a scrutinio segreto, voteranno il presidente e il vicepresidente Usa. Ci vorrà qualche giorno per conoscere i risultati delle elezioni, la cui ufficialità arriverà dopo settimane. Chi vincerà si insedierà a gennaio 2025 durante il cosiddetto Inauguration Day, e resterà in carica 4 anni, fino al 2029. A cura di Ida Artiaco 12:10 Dove seguire le elezioni USA 2024 in diretta tv e streaming dall'Italia Nella notte italiana tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre 2024 gli Stati Uniti voteranno per il quarantasettesimo presidente americano. Sarà possibile seguire lo spoglio oltre che su Fanpage.it anche in tv. Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 ospiteranno una maratona televisiva che inizierà alle 23:40 su Rai 1 (con un'edizione speciale di Porta a porta in collaborazione con il Tg1 che terminerà alle 6:30). Sulle reti Mediaset sarà possibile seguire le elezioni su Rete 4 con il programma È sempre Cartabianca a partire dalle 21:30 fino alle 6:00 del giorno seguente. Mercoledì 6 novembre, invece, dalle ore 6 alle ore 8 lo Speciale Tg5 Usa 2024 – La scelta americana, condotto da Cesara Buonamici. Su Rete 4 nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre lo Speciale Quarta Repubblica – Il Presidente, condotto da Nicola Porro dalle 14 alle 19 e Fuori dal coro in prime time. Immancabile La maratona Mentana di Enrico Mentana torna il 5 e il 6 novembre a partire dalle 23:50. Anche su SkyTg24 verrà trasmessa la maratona delle elezioni, intitolata America 2024 – Harris vs Trump, dalle 23.00 del 5 novembre fino alle 19.50 del 6 novembre. A cura di Ida Artiaco 12:05 A che ora aprono e chiudono i seggi negli USA Negli Stati Uniti i seggi non aprono e non chiudono tutti alla stessa ora dato che le operazioni sono di competenza dei governi statali e ogni Stato ha una gestione a sé, oltre che sei diversi fusi orari da considerare. Apriranno tutti alle 7 ora locale e chiuderanno tra le 19 e le 21 ora locale. Si inizierà con la chiusura dei primi distretti in Indiana e Kentucky alla mezzanotte italiana. Gli ultimi a chiudere saranno quelli in Alaska alle 7 del mattino (sempre ora italiana, ndr). Di seguito, invece, ci sono gli orari in cui chiuderanno i seggi negli Stati che potrebbero regalare delle sorprese durante queste elezioni 2024: Georgia ore 1.00; North Carolina e Ohio ore 1.30; Florida, Maine, Pennsylvania, New Hampshire ore 2.00; 3.00: Michigan, Minnesota, Wisconsin, Texas, Arizona ore 3.00; Iowa e Nevada ore 4.00. A cura di Ida Artiaco 12:01 I risultati delle elezioni USA 2024 in diretta: ultime news sulla sfida Trump-Harris Kamala Harris e Donald Trump. L'attesa è finita: al via oggi, martedì 5 novembre, l'Election Day USA. Milioni di cittadini americani si recheranno alle urne nei propri Stati per votare chi tra Donald Trump e Kamala Harris sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi sondaggi, è testa a testa tra i due candidati: occhi puntati sui 7 Stati in bilico (Swing States), in particolare Pennsylvania e Michigan, per conoscere il nome del vincitore. I primi seggi a chiudere a mezzanotte (ora italiana) saranno quelli di Indiana e Kentucky, a seguire all’1 di notte del 6 novembre chiuderanno Florida, Georgia, South Carolina, Vermont e Virginia. Alle 2, tra gli altri, arriverà la chiusura, e le prime proiezioni di Pennsylvania e Michigan. L’ultimo Stato a chiudere i seggi sarà l’Alaska alle 6 di mercoledì 6 novembre ora italiana. A cura di Ida Artiaco