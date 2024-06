video suggerito

Ascolti tv martedì 4 giugno: chi ha vinto tra Italia-Turchia e Marry Me Tutti i dati Auditel della serata di ieri, martedì 4 giugno. Su Rai1 è andata in onda l'amichevole Italia-Turchia, mentre su Canale 5 il fil romantico Marry Me, con Jennifer Lopez e Owen Wilson.

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, martedì 4 giugno, ha offerto agli spettatori una serie di film, programmi di intrattenimento e sportivi. Su Rai1 è andata in onda l'amichevole Italia-Turchia, una delle partite in programma prima degli Europei 2024. Su Canale 5 invece spazio al romantico Marry Me, con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv. Tutti i dati Auditel di martedì 4 giugno.

La sfida degli ascolti tv tra Italia-Turchia e Marry Me

Rai1, nella serata di martedì. giugno, ha trasmesso la partita Italia-Turchia. Si è trattato di una delle amichevoli in programma prima degli Europei 2024, un test fondamentale per la nazionale azzurra e per l'allenatore Luciano Spalletti. La prossima è prevista invece per il 9 giugno, contro la Bosnia. Il match si è concluso con uno 0-0 ed è stato visto da X spettatori, pari al % di share.

Canale 5 invece ha trasmesso il film romantico Marry Me, con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Racconta la storia della superstar del pop Kat Valdez, nota per i suoi matrimoni falliti con personaggi famosi Dopo che il brano Marry Me, di Kat e del suo fidanzato, Bastian, diventa la hit in vetta alle classifiche in tutto il mondo, i due programmano di tenere la cerimonia di matrimonio davanti a un pubblico in streaming. Il film è stato visto da X spettatori con % di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai 3 è andato in onda Donne sull’orlo di una crisi di nervi, che ha totalizzato X spettatori con uno share del%. Su Rete 4 spazio invece all'informazione con È sempre Cartabianca, che è stato visto da X spettatori (% di share). Su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, che ha totalizzato X spettatori e uno share del %.