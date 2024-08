Ascolti tv martedì 27 agosto: chi ha vinto tra Ciao Darwin e Master Crimes

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di martedì 27 agosto 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di informazione. Su Rai Uno è andato in onda il terzo ed ultimo appuntamento con la serie franco-belga Master Crimes, su Canale 5 invece la replica di Ciao Darwin, il programma varietà condotto da Paolo Bonolis. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv: tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Rai 1 con Master Crimes e Canale5 con Ciao Darwin

L'ultima puntata di Master Crimes, la serie televisiva franco-belga, andata in onda ieri sera, martedì 27 agosto, su Rai Uno, è stata seguita da 1.594.000 spettatori pari all’11.3% di share. La puntata in replica di Ciao Darwin andata in onda in prima serata su Canale 5 vince la serata in termini di dati Auditel superando gli ascolti del primo canale Rai: il varietà condotto da Paolo Bonolis, accompagnato da Luca Laurenti, ha raggiunto 1.601.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Storie di donne al bivio andato in onda su Rai 2 è stato seguito ieri sera da 887.000 spettatori pari al 6.3% di share. Il programma di approfondimento Filorosso Revolution in onda su Rai 3 ha raggiunto 364.000 spettatori pari al 3.1% di share. Il film First Kill andato in onda su Italia 1 ha intrattenuto 961.000 spettatori pari al 6.6% di share. Planet Earth – Deserti e praterie acque dolci andato in onda su Rete 4 ha tenuto incollati allo schermo 497.000 spettatori con uno share del 3.6 %. Quattro matrimoni in Italia su Tv8 è stato seguito da 398.000 spettatori pari al 3.2% di share. Il film Il tesoro dell'Amazzonia sul NOVE è stato seguito da 370.000 spettatori pari al 2.7% di share. In onda su La 7 ieri sera è stato seguito da 688.000 spettatori e il 4.7% di share.