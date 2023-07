Ascolti tv martedì 25 luglio: chi ha vinto tra Hotel Portofino e 7 ore per farti innamorare Gli ascolti della serata di martedì 25 luglio 2023. Chi ha vinto tra Hotel Portofino su Rai1, il film 7 ore per farti innamorare su Canale 5 e gli altri programmi tv. Tutti i dati auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di martedì 25 luglio 2023 il palinsesto televisivo ha fornito ai telespettatori un ventaglio di opportunità, da fiction a film in prima visione, passando per talk show e programmi di intrattenimento. Dalla raccolta dei dati Auditel ecco chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Ra1 e Canale 5: chi ha vinto tra serie e film

Sfida a suon di nuovi contenuti tra Rai1 e Canale 5. La rete ammiraglia della Rai, infatti, ha proposto la serie "Hotel Portofino" con tanto di intrighi, passioni nascoste, segreti da scoprire.

Su Canale 5, invece, è andata in onda la commedia romantica "7 ore per farti innamorare" diretta da Giampaolo Morelli, che è anche protagonista insieme a Serena Rossi. Uscito solo su piattaforma streaming durante la pandemia, a causa della chiusura dei cinema, il film ha riscosso comunque un certo successo, ed è la prima volta che appare in prima serata sul piccolo schermo.

L'esordio della serie tv su Rai1, però, ha dato i suoi frutti e, infatti, ha conquistato il podio degli ascolti tv arrivando a 1,72 milioni di telespettatori e conquistando il 12,4% di share. Canale 5, invece, ha toccato 1,4 milioni di telespettatori con il 10,2 % di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti delle altre reti generaliste.