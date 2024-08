video suggerito

Ascolti tv martedì 20 agosto: chi ha vinto tra Ciao Darwin 9 e Master Crimes Gli ascolti tv di martedì 20 agosto: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Rai 1 con Master Crimes e Ciao Darwin su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di martedì 20 agosto 2024 ha offerto agli spettatori film, fiction programmi di intrattenimento, di informazione e di cultura. Su Rai 1 è andato in onda Master Crimes, su Rai 2 il film Negramaro back home: Ora so restare. Su Canale 5, invece, Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7. Su Rai 3 è stato trasmesso Filorosso Revolution.

La sfida tra Rai 1 con Master Crimes e Canale 5 con Ciao Darwin 9

Nella serata di ieri Master Crimes ha interessato 1.460.000 spettatori, raggiungendo l'11.5% di share. Su Canale 5, invece, Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 è riuscito a tenere incollati 1.572.000 spettatori con uno share del 15.2%. Vince la serata in termini di ascolti Canale 5.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Sul Nove il programma Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 530.000 spettatori, arrivando al 3.4% di share. Su Rai2 il film Negramaro back home: Ora so restare ha intrattenuto un numero paria a 665.000 spettatori, che fa arrivare lo share al 4.8%. Su Rai3 Filorosso Revolution ha segnato una cifra di spettatori pari a 627.000 con uno share del 4.2%. Su Rete4 Planet Earth III ha totalizzato 477.000 spettatori (arrivando al 3.7% di share). Su La7 Il Maratoneta ha raggiunto 539.000 spettatori e il 4.2% di share. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha conquistato 448.000 spettatori con il 3.3% (l'episodio in replica in seconda serata: 376.000 con un 3.9% di share ). Sul Nove Il Collezionista di Ossa ha tenuto incollati 407.000 spettatori (con il 3.3% di share). Sul 20 Van Helsing ha fatto sintonizzare 264.000 spettatori riuscendo a raggiungere il 2% di share. Su Rai4 Wolf Hunter è stato scelto da 291.000 spettatori (pari al 2.1% di share). Su Iris Sfida oltre il fiume rosso è stata seguita da 340.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rai5 Judas and Black Messiah ha raggiunto 70.000 spettatori (0.5%).