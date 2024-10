video suggerito

Ascolti tv martedì 15 ottobre: chi ha vinto tra House of Gucci e Temptation Island Su Rai1 è stato trasmesso il film House of Gucci che ha guadagnato 1.894.000 spettatori pari all’11.9%, mentre su Canale 5 Temptation Island gli spettatori sono stati 3.244.000, vincendo così la prima serata. Tutti i dati Auditel di ieri sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo di martedì 15 ottobre 2024 ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione e tanto sport. Su Rai 1 è andato in onda il film House of Gucci, film che racconta la storia di una delle famiglie più note d'Italia, con interpreti Adam Driver e Lady Gaga. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, il reality dei sentimenti che si appresta alla conclusione. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv: tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Rai1 con House of Gucci e Canale 5 con Temptation Island

In prima serata su Rai1 è stato trasmesso uno dei film più discussi degli ultimi anni, ovvero House of Gucci, diretto da Ridley Scott. Il cast stellare, con protagonisti Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto e Al Pacino ha catturato l'attenzione di 1.894.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Su Canale 5 appuntamento con Temptation Island, che continua a regalare momenti esilaranti al pubblico a casa, è ormai diventato imperdibile. Il viaggio nei sentimenti continua a conquistare i telespettatori che, forse anche increduli, vedono cosa succede all'Is Morus Relais in sole due settimane. Lo show di Canale 5 ha radunato davanti al piccolo schermo ben 3.244.000 spettatori con il 23% di share, stravincendo la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno ha intrattenuto 860.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 The Foreigner ha catturato l'attenzione di 892.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Le Ragazze ha segnato 772.000 spettatori e il 4.2% . Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stato visto da 808.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 DiMartedì ha guadagnato 1.491.000 spettatori e l’8.9% di share. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ha ottenuto 699.000 spettatori con il 4.1% di share. Sul Nove Best Weekend ha raccolto 345.000 spettatori con l’1.9% di share.