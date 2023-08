Ascolti tv lunedì 31 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il Giovane Montalbano Ascolti tv lunedì 31 luglio 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Il giovane Montalbano e la finale di Temptation Island 2023. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Chiude col botto Temptation Island che in questa estate 2023 ha intrattenuto i telespettatori con le avventure dei concorrenti nel villaggio delle tentazioni. Il lieto fine non è arrivato per tutte le coppie: solo 3 coppie su 7 hanno lasciato il programma insieme, la restante parte ha preferito lasciarsi. Il finale del programma condotto da Filippo Bisciglia è stato seguito da oltre 3 milioni di spettatori e ha battuto Il Giovane Montalbano in termini di ascolti tv: la fiction è rimasta ferma, infatti, a poco più di 2 milioni e mezzo. Ecco tutti i dati auditel della serata di ieri sera, lunedì 31 luglio 2023.

Chi ha vinto tra Temptation Island e Il Giovane Montalbano

Nella serata di ieri, lunedì 31 luglio 2023, su Rai Uno la fiction Il Giovane Montalbano ha appassionato 2.712.000 spettatori pari al 17.4%. Su Canale 5 invece l’ultima puntata della decima edizione di Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.559.000 spettatori pari al 28.1% di share. Un risultato che , seppur minimo, segna un aumento di fan del programma: nell'estate 2021 l'ultima puntata del reality segnò 3.694.000 spettatori pari al 27.4% di share.

I dati auditel delle altre reti generaliste

Su Rai Due Che Todd Ci Aiuti ha interessato 459.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia1 la replica del programma Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 607.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 856.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% . Su Rete4 Nico ha totalizzato 662.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 il film Il Giovane Hitler ha registrato 338.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie ha segnato 200.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 452 .000 spettatori con il 2.9%.