Ascolti tv lunedì 21 agosto: chi ha vinto tra Il Giovane Montalbano e Scherzi a Parte Gli ascolti tv di lunedì 21 agosto 2023. Tra repliche, programmi di intrattenimento, film e talk show che hanno tenuto compagnia al pubblico, ecco tutti i dati Auditel e il vincitore della consueta sfida della prima serata.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di lunedì 21 agosto 2023, il pubblico ha avuto la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, repliche di note fiction e anche qualche trasmissione dedicata all'approfondimento. Stando alla raccolta dei dati Auditel, ecco chi si è aggiudicato il posto sul podio degli ascolti tv.

La sfida tra Il Giovane Montalbano e Scherzi a Parte

Come consueto, ormai, d'estate è frequente la messa in onda di trasmissioni, serie televisive e film che hanno riscosso un certo successo da parte del pubblico. Ed è così che su Rai1 è tornato "Il Giovane Montalbano", gli episodi che raccontano gli inizi del commissario creato dalla penna di Andrea Camilleri e qui interpretato da Michele Riondino. La fiction piacque molto ai telespettatori che, di fatti, non hanno mai smesso di guardarla con interesse. Di fatti, anche queste puntate sono state viste da 2.908.000 spettatori pari al 21.1% di share, vincendo così la prima serata.

Su Canale 5, invece, si è scelto un programma dedicato alla comicità, nella sua versione più nuova. Sebbene sia stato uno degli show più amati di Mediaset, Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi, è tornato in tv dopo molti anni rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. Le puntate, anche qui in replica, hanno raccolto l'interesse di un certo numero di persone, ristretto considerando anche i numeri estivi, arrivando a 1.438.000 spettatori con l’11.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Questi, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 i Mondiali di Atletica sono stati seguito da 1.486.000 spettatori che hanno segnato il 9.8% di share. Dalle 22 alle 23.46 la docuserie Scugnizzi per Sempre è stata la scelta di 300.000 spettatori segnando il 2.5% di share. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha catturato l'attenzione di 686.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 Report in replica ha interessato 762.000 spettatori segnando uno share del 5.3% . Su Rete4 All’Inseguimento della Pietra Verde è stato visto da 528.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide Files ha segnato 219.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Vento di Passioni registra 237.000 spettatori con l’1.9% di share. Sul Nove Frankenstein Junior ha raccolto 196.000 spettatori con il 2%.