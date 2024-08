Ascolti tv lunedì 19 agosto: chi ha vinto tra Nero a metà e Zelig

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di lunedì 19 agosto 2024 ha offerto ai telespettatori fiction, film e programmi di intrattenimento, cultura e informazione. Su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata (in replica) della fiction con Claudio Amendola, Nero a metà, su Canale5 invece lo show comico con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, Zelig, in replica con le puntate della passata edizione televisiva. Su Rai3 è andata in onda La Grande Opera, La Turandot di Giacomo Puccini, all'Arena Di Verona, su Rete 4 il film Vi presento Joe Black: ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai 1 con Nero a metà e Canale5 con Zelig

Ieri sera, lunedì 19 agosto 2024, gli episodi 9 e 10 della terza stagione di Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola protagonista, sono stati seguiti da 1.748.000 spettatori pari al 13.4% di share. La puntata in replica di Zelig, il comic show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, andata in onda su Canale 5 ha intrattenuto 1.635.000 spettatori con uno share del 14.3%. Vince la serata in termini di ascolti la serie televisiva di Rai1.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Italia 1 Chicago P.D. ha intrattenuto 1.006.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai 3 La Grande Opera all'Arena di Verona (Turandot) è stata seguita da 434.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rai2 CSI: Vegas ha registrato 546.000 spettatori pari al 3.9% di share. Il film con Brad Pitt Vi Presento Joe Black andato in onda su Rete 4 è stato seguito da X spettatori pari ad uno share del %. A testa alta su Tv8 ha segnato 365.000 spettatori con il 2.6% di share, il film Exodus – Dei e Re sul NOVE ha intrattenuto 242.000 spettatori pari al 2.1% di share. La docu serie La Mala Banditi a Milano in onda su La7 ha registrato 456.000 spettatori pari al 4.9% di share.