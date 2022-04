Ascolti Tv, la Via Crucis il programma più visto nella sera del Venerdì santo Nella serata del venerdì santo l’evento è il più seguito in Tv. Cala invece Big Show su Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

Gli ascolti del venerdì santo sono segnati dal rito della Via Crucis, trasmesso da Rai1 e molto discusso nei giorni scorsi anche per la scelta forte di Papa Francesco di far portare la croce a una donna russa e una ucraina, insieme, in segno di pace. L'evento è stato il più visto della serata, con 4.307.000 spettatori pari al 20.4% di share, mentre Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina, il contenitore in onda sulla stessa rete condotto da Bruno Vespa dalle 20:36 alle 23:15 registra un netto di 2.451.000 spettatori pari al 13%.

Enrico Papi in calo con Big Show

Per Enrico Papi c'è il segno meno, il suo Big Show su Canale 5 cala rispetto alla prima puntata. In onda dalle 21:46 alle 00:57, lo show della rete ammiraglia Mediaset ha incollato davanti al video 1.783.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 è andato in onda il film Noah che arriva a 772.000 spettatori (4.2%). Italia1 ha invece proposto il film Rocky che ha raccolto 717.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 è andato in onda lo splendido film documentario Luigi Proietti detto Gigi che è stato seguito da 1.030.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.176.000 spettatori (7.6%).

Gli ascolti di Propaganda Live

Su La7 è andato in onda Propaganda Live – Diario di Guerra che ha registrato una media di 492.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Tv8 è andato in onda Quattro Matrimoni che ha fatto segnare 327.000 spettatori (pari al 1.8% di share). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 578.000 spettatori (2.9%). Su Rai4 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine arriva a 350.000 spettatori (1.8%). Su Iris Debito di sangue sigla 484.000 spettatori con il 2.4%. Su RaiPremium Nero a Metà 3 è seguito da 218.000 spettatori (1.1%). Su La5 Ultima Fermata è la scelta di 154.000 spettatori (1%).