Ascolti tv giovedì 9 marzo: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 7 e il Grande Fratello VIP Il Grande Fratello VIP resta stabile agli ascolti tv, Che Dio Ci Aiuti 7 su Rai Uno totalizza il maggior numero di telespettatori: ecco i dati auditel della serata di giovedì 9 marzo 2023.

A cura di Gaia Martino

Nella serata di ieri, giovedì 9 marzo 2023, vince agli ascolti tv la fiction con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spoillon, Che Dio Ci Aiuti 7, che ha interessato poco più di 4 milioni di telespettatori con il 22 % di share. Restano stabili i dati del Grande Fratello VIP: il secondo appuntamento settimanale del reality di Alfonso Signorini supera di poco i numeri raggiunti la scorsa settimana e raccoglie al video 2.719.000 spettatori pari al 20.4 % di share.

Che Dio Ci Aiuti 7 vince agli ascolti tv, segue il GF VIP

La serie televisiva Che Dio Ci Aiuti 7 si aggiudica ancora il titolo di vincitore agli ascolti tv del giovedì sera: ieri, 9 marzo 2023, ha interessato 4.085.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello VIP ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari al 20.4% di share. L'Uomo sul Treno in onda su Rai Due è stato seguito da 769.000 spettatori pari al 3.9 % di share, Rai Tre con Splendida Cornice ha totalizzato invece 843.000 telespettatori pari ad uno share del 4.1 % di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 813.000 spettatori con il 5.4% di share. Tv8 con la partita di Conference League Fiorentina-Sivasspor ha segnato 897.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 802.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Sky Uno la prima puntata di Pechino Express ha ottenuto 355.000 spettatori con l’1.8%. Su Sky Sport Uno l'incontro di Europa League Juventus-Friburgo ha raccolto davanti al video 495.000 spettatori pari al 2.4%.

Il Grande Fratello VIP resta stabile agli ascolti tv dopo il malcontento di Pier Silvio

Con la nuova linea, severa e rigorosa, adottata in seguito lo stop e la cancellazione della puntata del 2 marzo, il Grande Fratello VIP è apparso in leggero aumento in termini di ascolti tv ma sempre stabile: questa settimana, rispetto alla scorsa, l'appuntamento del giovedì ha raccolto davanti al video 145 mila spettatori in più (2.574.000, il dato della 38esima puntata). Il programma ieri sera ha deciso di squalificare Edoardo Donnamaria per le parolacce utilizzate durante una lite con Antonella Fiordelisi: ammonito invece Tavassi reo di aver rotto una stecca di biliardo dopo una sconfitta al gioco.