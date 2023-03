Ascolti tv 16 marzo: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti e il Grande Fratello Vip Gli ascolti della serata di giovedì 16 marzo 2023, chi ha vinto la sfida tra il Grande Fratello Vip e Che Dio Ci Aiuti. Ecco tutti i dati auditel.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di giovedì 16 marzo ha offerto un ventaglio di scelte per il pubblico che, quindi, ha potuto scegliere di seguire l'appuntamento canonico con la fiction, divertirsi con le dinamiche dei reality, oppure godersi la visione di un film. Una delle fiction più amate dai telespettatori, Che Dio Ci aiuti, è arrivata alla puntata finale, rivelando già qualche spunto sui possibili sviluppi della nuova stagione che, per la felicità dei telespettatori, ci sarà. In seconda posizione sul podio dei vincitori degli ascolti tv, si posiziona il Grande Fratello Vip, leggermente in calo nel suo secondo appuntamento settimanale, ma comunque tra i programmi più visti in prima serata.

Ascolti tv giovedì 16 marzo 2023

Nella serata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, su Rai1 il finale di stagione di Che Dio Ci Aiuti 7 è stato visto da 4.254.000 spettatori guadagnando il 22.7% (primo episodio: 4.411.000 – 21.5%, secondo episodio: 4.113.000 – 23.9%). Su Canale 5 la 41esima puntata Grande Fratello Vip ha interessato 472.000 spettatori arrivando al 19.1% di share (GF Vip Night: 1.025.000 – 27.5%, Live: 585.000 – 18.3%). Su Rai2 il film The Gentlemen è stata la scelta di 557.000 spettatori segnando il 2.9% di share. Su Italia 1 il film Wonder Woman ha raccolto davanti allo schermo 1.140.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 lo show Splendida Cornice ha registrato la presenza di 944.000 spettatori segnando uno share del 4.6% con Splendida Appendice: 715.000 – 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha guadagnato 890.000 spettatori arriavando al 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 789.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 Quattro Hotel ha raggiunto 432.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Nati Stanchi ha raccolto 458 .000 spettatori con il 2.3%.