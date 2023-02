Ascolti tv 23 febbraio 2023: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti 7 e il Grande Fratello Vip Nella serata di giovedì 23 febbraio 2023, la sfida agli ascolti tv vede la fiction di Rai1 “Che Dio ci aiuti” e l’appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Ecco chi ha vinto e tutti i dati auditel.

Nella serata di giovedì 23 febbraio 2023 il palinsesto televisivo italiano ha permesso al pubblico italiano di scegliere tra varie opzioni di intrattenimento, tra film, reality fiction e non sono mancati anche programmi di approfondimento. La prima serata è stata conquistata da Rai1 con la messa in onda di "Che Dio ci aiuti" con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, al secondo posto sul podio degli ascolti si posiziona il Grande Fratello Vip con il suo secondo appuntamento settimanale, che resta stabile, non raggiungendo mai i tre milioni di telespettatori. Infine, il calcio rientra sempre tra i preferiti degli italiani, di fatti la partita Roma – Salisburgo su Tv8, si attesta il titolo di terzo programma più seguito.

Che Dio ci aiuti 7 in calo negli ascolti tv

Nonostante "Che dio ci aiuti" continui ad essere il programma più visto della serata con una media di 4 milioni di telespettatori, è indubbio che la settima stagione della fiction sta subendo il contraccolpo di una serie di scelte. Sebbene le stagioni precedenti abbiano sempre riscontrato un certo successo in fatto di ascolti, ad esempio l'ultima puntata di marzo 2021 aveva inchiodato allo schermo più di sei milioni di persone, i nuovi episodi non si può dire che abbiano sortito lo stesso effetto. La formula è sempre la stessa, ma probabilmente l'addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), e anche di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), può aver intiepidito l'interesse del pubblico, sebbene la presenza di Pierpaolo Spollon e Francesca Chillemi rappresenti, comunque, una garanzia di leggerezza per la fiction.

Nella serata di ieri, giovedì 23 febbraio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 è stata vista da 4.084.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.30 – la trentaseiesima puntata di Grande Fratello Vip 7 è stata la scelta di 2.759.000 spettatori arrivati al 21.1% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della notte – Death Wish ha guadagnato l'attenzione di 982.000 spettatori segnando il 5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – parte prima ha segnato 877.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ha radunato davanti al piccolo schermo 791.000 spettatori ottenendo uno share del 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 812.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 786.000 spettatori segnando uno share del 5.2%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Roma-Salisburgo ha garantito 1.313.000 spettatori con il 6.3% . Sul Nove What Women Want – Quello che le donne vogliono ha raccolto 339.000 spettatori con l’1.9%.