Ascolti tv giovedì 20 luglio: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Felicissima sera di Pio e Amedeo I dati Auditel di giovedì 20 luglio. In tv la sfida tra Noos – L’avventura della conoscenza e Felicissima Sera. Tra le proposte in palinsesto anche Non sono una signora e La Partita del Cuore.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di giovedì 20 luglio ha offerto agli spettatori film, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha proposto una nuova puntata del programma Noos – L’avventura della conoscenza condotto da Alberto Angela. Canale5, invece, ha trasmesso la replica dello show di Pio e Amedeo Felicissima Sera – All Inclusive. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

La sfida tra Noos e Felicissima sera

Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza. Nel quarto appuntamento con il programma condotto da Alberto Angela numerosi argomenti interessanti: le immagini di mamma orsa in cerca di cibo per lei e per i suoi cuccioli, il reparto di Ravenna più all'avanguardia quando si tratta di terapia del dolore, il servizio di Samantha Cristoforetti e tanto altro. La trasmissione è stata seguita da 2.212.000 spettatori pari al 17.5% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha proposto la replica di una puntata di Felicissima Sera – All Inclusive. Lo show con Pio e Amedeo ha interessato 1.252.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Non sono una signora. Il programma condotto da Alba Parietti, con Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena ha registrato 845.000 spettatori pari al 6.6% di share. Rai3 ha lasciato spazio al docufilm I cacciatori del cielo, diretto da Mario Vitale con Andrea Bosca e Giuseppe Fiorello. È stato seguito da 517.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia1, la Partita del Cuore ha interessato 568.000 spettatori pari al 4.4% di share. Rete4 ha trasmesso Vendetta – Una storia d’amore. Il film di Johnny Martin con Nicolas Cage e Anna Hutchison ha intrattenuto 699.000 spettatori con il 5.5% di share.