Ascolti Tv giovedì 19 settembre, chi ha vinto tra Kostas e il Grande Fratello Nella serata di ieri, giovedì 19 settembre, si sono sfidati la fiction di Rai1 con protagonista Stefano Fresi e il reality show condotto da Alfonso Signorini, trasmesso come sempre su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Nella serata di ieri, giovedì 19 settembre, i palinsesti televisivi erano ricchi di proposte. Dalla fiction di Rai1 con protagonista Stefano Fresi all'intrattenimento puro di Canale 5 con il reality show condotto da Alfonso Signorini. E poi approfondimenti informativi, con lo scontro tra Piazzapulita e Dritto e Rovescio, ma anche il ritorno in onda in prima serata di Piero Chiambretti su Rai3. Andiamo a vedere i dati Auditel della serata.

I dati Auditel di ieri

Nella serata di ieri, giovedì 19 settembre 2024, su Rai1 la fiction Kostas ha interessato 3.091.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 2.091.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Quelli che mi vogliono morto raccoglie 898.000 spettatori pari al 5%. Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 535.000 spettatori e il 3.3%.

Lo scontro tra Piazzapulita e Dritto e Rovescio

Su Rete4 Dritto e Rovescio è riuscito a totalizzare un ascolto medio di 955.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita condotto da Corrado Formigli è stato in grado di raggiungere 791.000 spettatori e il 6.1%. Mentre su Tv8 è andato in onda il film Mr and Mrs. Smith che ha ottenuto 265.000 spettatori con l'1.6%. Sul Nove la prima puntata di Only Fun – Comico Show