Ascolti tv domenica 8 settembre: chi ha vinto tra Semplicemente Fiorella e La rosa della vendetta

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, domenica 8 settembre, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso lo show di Fiorella Mannoia, ovvero Semplicemente Fiorella, su Canale5 sono andate in onda, invece, le ultime puntate della serie La Rosa della Vendetta. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di domenica 8 settembre.

La sfida degli ascolti tv tra Semplicemente Fiorella e La Rosa della Vendetta

Nella prima domenica di ritorno dalla pausa estiva per molti italiani, il palinsesto tv ha dato la possibilità al pubblico di trascorrere qualche ora all'insegna della musica con lo show Semplicemente Fiorella, in onda su Rai1, in cui la cantante ha ospitato vari artisti italiani che con lei hanno condiviso il palco, tra un duetto e l'altro. Il programma è stato la scelta di 2.488.000 spettatori pari al 17.7% di share, aggiudicandosi il podio della prima serata.

Su Canale 5, invece, sono stati trasmessi i nuovi episodi di una delle fiction più amate dal pubblico, andate in onda in questi ultimi mesi, ovvero La rosa della vendetta. La serie turca è stata tra le più seguite della stagione, e infatti è stata seguita da 1.798.000 spettatori con l'11.6% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 Motel Forest registra 433.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Rai3 Presadiretta ha segnato 839.000 spettatori arrivando al 4.9% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 597.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è stato seguito da 268.000 spettatori e il 2% share. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha ottenuto l'attenzione di 402.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Little Big Italy ha radunato 327.000 spettatori con il 2% di share.