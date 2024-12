Ascolti tv domenica 29 dicembre: chi ha vinto tra Uno sguardo dal cielo e Tradimento

video suggerito

La prima serata di ieri, domenica 29 dicembre, ha offerto agli spettatori film, eventi musicali e programmi di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film Uno sguardo dal cielo, con l'indimenticabile Whitney Houston, mentre su Canale 5 sono state trasmesse le nuove puntate di Tradimento, la fiction turca che ha conquistato il pubblico Mediaset. Vediamo, quindi, chi ha superato la sfida agli ascolti tv.

La sfida degli ascolti tv tra Rai1 con Uno sguardo dal cielo e Canale 5 con Tradimento

Nella serata di domenica 29 dicembre, anche il palinsesto televisivo si prepara all'arrivo del nuovo anno e in attesa di nuove produzioni che allieteranno il pubblico, su Rai1 è stato trasmesso un film del 1996, Uno sguardo dal cielo, con Denzel Washington e Whitney Houston che ha conquistato 2.203.000 spettatori con il 14.15% di share, vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, è tornato l'appuntamento con la serie turca Tradimento che già nelle scorse puntate ha conquistato il pubblico di Mediaset. Con i nuovi episodi, infatti, gli intrighi dei protagonisti, che non sembrano destinati a risolversi in breve tempo, renderanno le trame sempre più fitte. La serie ha catturato l'attenzione di 2.129.000 spettatori con uno share del 13.88%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Una famiglia mostruosa è stata la scelta di 879.000 spettatori con il 5% di share. Su Italia1 Batman Begings è stato visto da 985.000 spettatori con il 6.41% di share. Su Rai3 con una breve anteprima Report Lab che ha segnato 945.000 – 5.11% di share, Report ha poi conquistato 1.333.000 spettatori con il 7.13% di share, nella presentazione di 46 minuti, e 1.733.000 spettatori con il 10.24% (Plus: 7.81% – 1.098.000). Su Rete4 Zona Bianca ha registrato 778.000 spettatori con il 5.49% di share. Su La7 Revenant: Redivivo ha aggiunto 418.000 spettatori e il 2.84% di share. Su Tv8 Un messaggio per Natale ha ottenuto 541.000 spettatori e il 3.3% di share. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of ha segnato 347.000 spettatori e il 2.8% di share.