Ascolti tv domenica 23 aprile: chi ha vinto tra La Sposa e Lo Show dei record I dati auditel di tutte le trasmissioni tv in onda domenica 23 aprile 2023. Da fiction a programmi di intrattenimento, ecco chi ha vinto la consueta sfida degli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo delle varie reti tv ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra vari programmi di intrattenimento. Da fiction tv a show in prima serata, passando per trasmissioni di approfondimento, ecco i dati Auditel dei principali appuntamenti televisivi di domenica 23 aprile 2023. Ecco chi ha vinto la consueta sfida degli ascolti tv.

La Sposa in replica batte di poco gli altri programmi tv

Nella serata di ieri, domenica 23 aprile 2023, su Rai1 la fiction è tornata in replica la fiction La Sposa che ha catturato l'attenzione di 2.478.000 spettatori arrivando al 15.4% di share. Non sono stati raggiunti gli stessi numeri della prima visione, in cui la curiosità di assistere a qualcosa di nuovo aveva fatto in modo che i telespettatori assistessero numerosi ad ogni prima visione. Il dato raccolto, infatti, è leggermente più basso di quello conquistato da alcune fiction, in replica, in queste settimane. Su Canale 5, invece, Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.381.000 spettatori segnando il 15.9% di share, attestandosi come uno dei programmi più visti della rete.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 il debutto della serie di film tv Crossword Mysteries – Un Cruciverba da Morire ha innescato la curiosità di 867.000 spettatori segnando il 5% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è stato la scelta di 960.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.167.000 – 7%), l'appuntamento con Che Tempo Che Fa ha inchiodato davanti al piccolo schermo 2.178.000 spettatori con il 12.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.607.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato seguito da 511.000 spettatori arrivando al 3.9% di share. Su La7 Il Processo di Norimberga ha interessato 354.000 spettatori con il 2.6%.