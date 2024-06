video suggerito

Ascolti tv domenica 2 giugno: chi ha vinto tra Gianni Morandi e la semifinale dell'Isola dei Famosi Ecco i dati Auditel della serata di ieri, domenica 2 giugno. Su Rai1, in onda "Evviva!", show musicale con Gianni Morandi. Su Canale 5, invece, la semifinale dell'Isola dei Famosi. Gli ascolti non sfondano.

La prima serata di ieri, domenica 2 giugno, ha offerto agli spettatori film, spettacoli musicali, reality show e programmi di approfondimento. Rai1 ha proposto "Evviva!", show musicale celebrativo per i 70 anni della Rai con la conduzione di Gianni Morandi. Su Canale5 invece la semifinale dell'Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di domenica 2 giugno.

La sfida degli ascolti tv tra Evviva e l'Isola dei Famosi

Nella serata di ieri, domenica 2 giugno, Rai1 ha offerto uno show celebrativo della musica in televisione dal titolo "Evviva!" con la conduzione di Gianni Morandi. Un viaggio attraverso i generi, i personaggi e i temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Il pubblico ha premiato lo show con 2.679.000 spettatori e share del 15.8%. Su Canale 5, invece, è andata in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi (questi i sei finalisti): 2.013.000 spettatori e share 16.9%. Gli ascolti, in linea generale, non sfondano: è già tv d'estate.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 il telefilm Delitti in paradiso – Feste in famiglia è stato visto da 993.000 spettatori per uno share pari al 5.5%. Su Rai3, il programma d'inchieste Report condotto da Sigfrido Ranucci è invece la scelta di 1.678.000 spettatori per uno share pari al 9.5%. Un grande classico della commedia italiana: Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo in onda su Italia 1 è stato preferito da 1.041.000 spettatori per uno share pari al 6.3%. Il programma d'approfondimento politico e di attualità Zona Bianca, in onda su Rete4 con la conduzione di Giuseppe Brindisi, è stato visto da 552.000 spettatori per uno share pari al 4.2%. Il film Cani Sciolti, in onda su Tv8, è stato visto da 414.000 spettatori per uno share pari al %. Il best of di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove, è invece la scelta di 353.000 spettatori per uno share pari al 2%. Su La7 La Torre di Babele ha conquistato 675.000 spettatori con il 3.9% di share.