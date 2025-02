Ascolti tv domenica 2 febbraio: chi ha vinto tra Mina Settembre 3 e Tradimento

video suggerito

La prima serata di ieri, domenica 2 febbraio, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Mina Settembre 3, con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Su Canale5, invece, spazio ai nuovi episodi di Tradimento. Nell'access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di ieri.

La sfida degli ascolti tv tra Mina Settembre 3 e Tradimento

Nella prima serata di domenica 2 febbraio ampio spazio alle fiction. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi, arrivata alla sua terza stagione. L'assistente sociale napoletana continua le sue avventure tra i vicoli della città, appassionando il pubblico che segue divertito le vicende di ogni episodio. L'appuntamento con la serie tv è stato seguito da 4.459.000 spettatori pari al 24.8% di share, di fatto vincendo la sfida ascolti nella prima serata. Su Canale 5, invece, spazio ai nuovi episodi di Tradimento, altra fiction turca che sta riscontrando non poco successo da parte degli spettatori che, infatti, seguono con una certa costanza le storie dei protagonisti. Gli episodi sono stati seguiti da 2.155.000spettatori con uno share del 12.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di sera ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 9-1-1 è stato visto 586.000 spettatori con il 2.8% di share. A seguire 9-1-1 Lone Star ha segnato 591.000 spettatori con il 3% di share. Su Italia1 Le Iene è stata la scelta di 586.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Rai3, Report ha incollato davanti la tv 1.568.000 spettatori pari all'8.1% di share. Su Rete4 Zona Bianca registra di 596.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 JFK Revisited – Through the Looking Glass raggiunge 268.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 il film Il giustiziere della notte ottiene 398.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Che Tempo Che Fa ha radunato 1.358.000 spettatori con il 6.6% nella presentazione, 1.658.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 885.000 spettatori con il 7.1% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo.

Affari tuoi e Striscia la notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Irene e la sua partita ha totalizzato 6.276.000 spettatori con il 30.3% di share. Su Canale 5 lo spazio dedicato a Paperissima Sprint ha registrato 2.660.000 spettatori pari al 12.9%.