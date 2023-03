Ascolti tv di domenica 5 marzo 2023: chi ha vinto tra Resta con me, Che tempo che fa e Non è l’arena La fiction di Rai1 Resta con me continua ad appassionare gli spettatori italiani. Bene gli ascolti di Fabio Fazio e di Massimo Giletti con “Che tempo che fa” e “Non è l’Arena”.

Gli ascolti tv del 5 marzo 2023

Gli ascolti tv del 5 marzo 2023 sono così composti: su Rai1 la fiction Resta con Me (qui le anticipazioni dell'ultima puntata della fiction con Francesco Arca prevista per il prossimo 12 marzo) ha conquistato 3.596.000 spettatori netti pari al 19.8% di share. Il secondo programma più visto è Che tempo che fa su Rai3: 2.745.000 spettatori netti per il 13.4% di share e a seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo che ha realizzato 1.617.000 spettatori netti per l'11.5% di share. Lo show dei recordi condotto da Gerry Scotti su Canale 5 è la scelta di 2.340.000 spettatori netti pari al 14.2% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, in onda su Tv8, è stato visto da 1.150.000 spettatori netti con il 6.1% di share. Jason Bourne, film in onda su Italia, è la scelta di 807.000 spettatori netti con il 4.4% di share. Massimo Giletti e il suo Non è l'Arena, in onda su La7, è stato visto da 768.000 spettatori netti per il 5.4% di share. La serata di Rai2 dedicata alle serie tv: NCIS Los Angeles ha conquistato 707.000 spettatori netti con il 3.4% di share. La seconda serie tv del sabato sera è Blue Bloods, che invece si è lasciata preferire da 764.000 spettatori netti con il 3.9% di share. Zona Bianca, in onda su Rete4, è la scelta di 482.000 spettatori netti per il 3.4% di share. La nuova stagione di Cambio Moglie, in onda sul Nove, è la scelta di 246.000 spettatori netti per l'1.3% di share.