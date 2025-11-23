Ascolti tv 22 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu sì quel vales, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di sabato 22 novembre. In prima serata, Rai1 ha schierato il talent show condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle. Un appuntamento cui Canale5 ha risposto con una puntata di Tu sì que vales. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di sabato 22 novembre.

La sfida degli Ascolti tv tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle

In prima serata, le due ammiraglie principali hanno schierato alcuni tra i programmi più visti dell’intero palinsesto televisivo Rai e Mediaset. Su Canale5 è andata in onda una puntata di Tu sì que vales, lo show che vede la partecipazione di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto. Con la puntata di ieri sera, Tu sì que vales ha segnato il suo record stagionale con 4.419.000 spettatori e il 28.8% di share. Rai1 ha risposto con la nona puntata di Ballando con le stelle, connotata soprattutto dallo scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli e dal confronto tra la giurata e l’eliminata Nancy Brilli. A sintonizzarsi sulla prima rete Rai sono stati 2.654.000 spettatori con il 24.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo adesso che cosa è accaduto sulle altre reti. Rai2 ha proposto la serie S.W.A.T che ha intrattenuto 656.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia1, invece, è andato in onda il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio che è stato seguito da 697.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha intrattenuto 777.000 spettatori con il 4.4% di share. Rete4 ha trasmesso Unstoppable – Fuori controllo che è stato visto da 335.000 spettatori con il 2% di share. Su La7 è andato in onda il programma In Altre Parole che ha fatto registrare 1.138.000 spettatori con il 6.1% di share nella prima parte e 607.000 spettatori con il 4% di share nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 255.000 spettatori con l'1.5% di share. Nove ha mandato in onda una puntata di Accordi & Disaccordi che ha intrattenuto 431.000 spettatori con il 2.7% di share.

La sfida in access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

In access prima time I palinsesti delle ammiraglie Rai e Mediaset hanno proposto un nuovo confronto tra La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino. Fino a oggi, è stata la proposta di Canale5 ad aggiudicarsi la vittoria nella quasi totalità degli scontri. Un dato confermato anche dagli ascolti del 22 novembre con La Ruota che è stata seguita da 4.938.000 spettatori con il 26.2% di share. Affari Tuoi ha invece fatto registrare il 22.7% di share con 4.272.000 spettatori.