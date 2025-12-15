Ascolti TV 14 dicembre: chi ha vinto tra Sarà Sanremo, Chi vuol essere milionario e Che tempo che fa

Chi ha vinto tra Sarà Sanremo, in onda su Rai1, il torneo di Chi vuol essere milionario in onda su Canale5 e Che tempo che fa, proposto dal Nove. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 14 dicembre.

Gli ascolti TV di domenica 14 dicembre. Rai1 ha trasmesso Sarà Sanremo. Carlo Conti e Gianluca Gazzoli hanno annunciato i vincitori della categoria Nuove Proposte e i titoli delle canzoni dei Big di Sanremo. Su Canale5, il torneo di Chi vuol essere milionario? condotto da Gerry Scotti. Sul Nove spazio al consueto appuntamento con Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio. In access prime time Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, domenica 14 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Sarà Sanremo, Chi vuol essere milionario e Che tempo che fa. Nella prima serata di domenica 14 dicembre, Rai1 ha trasmesso Sarà Sanremo. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Nicolò Filippucci e Angelica Bove con le canzoni intitolate Laguna e Mattone. Inoltre, Carlo Conti ha annunciato i titoli delle 30 canzoni dei Big del Festival di Sanremo 2026. Su Canale5 spazio al torneo di Chi vuol essere milionario condotto da Gerry Scotti. Vittoria Licari ha vinto 1milione di euro. Sul Nove, Che tempo che fa di Fabio Fazio.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Ha giocato Cristiano dall'Umbria. Su Canale5, La ruota della fortuna. Programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso N.C.I.S. Sydney. Rai3 ha proposto Report, programma di Sigfrido Ranucci. Italia1 ha trasmesso Zelig on. Su Rete4, Fuori dal coro, programma condotto da Mario Giordano. Su Tv8, il film Un biglietto per Natale. Su La7, il film Destini Incrociati.