Ad Affari Tuoi, Cristiano si affida alla figlia e rifiuta 50mila euro: “Mi ha dato un numero”, cosa aveva nel pacco

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 14 dicembre, la partita di Cristiano dall'Umbria, precisamente da Foligno. Lavora in un negozio di elettronica e stasera gioca insieme alla compagna Alessandra con il pacco numero 1.

La partita di Cristiano insieme alla compagna Alessandra

La partita di Cristiano comincia bene dalla Calabria, perché il pacco contiene 10 euro. Dopo vira sulla Sardegna e trova Gennarino, che gli consente di assicurarsi già il ricco jackpot da 6mila euro. Da lì va quasi tutto male: i tiri successivi individuano 75mila euro, 20 euro, 200mila euro e anche il pacco nero, che stasera contiene ben 300mila euro. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre 24mila euro, Cristiano però rifiuta. Il punto saliente della puntata arriva qualche momento dopo, quando il pacchista decide di accettare il cambio: rinuncia al suo numero 1 per il 10 che apparteneva alla Liguria. Più tardi spiega perché: "Mia figlia Luna mi ha suggerito il numero 10".

Cristiano decide subito di aprire il suo pacco originario, che conteneva solo 200 euro e in studio parte Amor di Achille Lauro. Poco dopo una nuova batosta: nel 2 della Basilicata ci sono 200mila euro. Il Dottore richiama e offre ancora 24mila euro, quindi lui dice di nuovo no.

Il finale di partita di Cristiano

Dopo aver rifiutato anche un altro cambio, la situazione si trova in equilibrio: 3 blu da una parte e 3 rossi dall'altra. Il Dottore offre 30mila e 35mila euro ma Cristiano va avanti imperterrito. I 300mila euro sono ancora lì e lo sanno entrambi: è per questo che la partita procede un tiro alla volta. L'offerta continua a salire e arriva fino a 40mila euro. Lui e Alessandra sono decisi a continuare. Per l'ultimo tiro il Dottore mette sul piatto 50mila euro, ma nemmeno questi bastano a farli desistere, vogliono lasciarsi guidare dalla loro bambina. Dopo accade il peggio: trovano i 300mila euro e il dottore offre il cambio, ma ormai restano coerenti. Al finale si arriva con 20mila euro da una parte e 50 dall'altra: nel pacco di Cristiano alla fine ci sono proprio 20mila euro e lui e la sua compagna tornano a casa con 26mila.