Ascolti tv 12 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, De Martino supera Scotti

Chi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia trasmesso su Canale5. In access prime time, la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In seconda serata su Italia 1, l’atteso ritorno di Dawson’s Creek: tutti i dati Auditel di ieri giovedì 12 febbraio.
A cura di Sara Leombruno
Gli ascolti TV della giornata di ieri, giovedì 12 febbraio. Per quanto riguarda la prima serata, Rai1 ha proposto la fiction Don Matteo 15. Su Canale 5 è andato invece in onda un nuovo appuntamento con Striscia la Notizia – La voce della presenza, guidato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per l'access prime time, si è rinnovato lo scontro tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. In seconda serata su Italia 1, l'atteso ritorno di Dawson's Creek: tutti i dati Auditel di ieri.

La gara dello share tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia – La voce della presenza. Nel prime time del 12 febbraio, Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio della serie Don Matteo 15, con protagonisti Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La fiction ha battuto nettamente la concorrenza, collezionato 3.790.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale 5, la puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza ha interessato 1.773.000 spettatori con uno share dell’11.7%.

Nell'access prime time, confronto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Su Rai1, il consueto gioco dei pacchi presentato da Stefano De Martino ha visto protagonista Ilenia, concorrente della Regione Puglia. La trasmissione ha intrattenuto 4.876.000 spettatori (22.6%) dalle 20:50 alle 21:44. Prosegue il faccia a faccia con Canale 5, dove La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, ha ottenuto 4.664.000 spettatori pari al 21.6% dalle 20:49 alle 21:53.

I risultati Auditel delle altre emittenti generaliste per la serata di ieri. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 hanno registrato 2.413.000 spettatori pari all’11.3% dalle 20:58 alle 22:09. Rai3 ha proposto Splendida Cornice: come di consueto, Geppi Cucciari alla conduzione che ha convinto 961.000 spettatori (6.1%). Per quanto riguarda Italia1, Mission: Impossible – Protocollo fantasma è stato visto da 787.000 spettatori con il 4.8%. In seconda serata sullo stesso canale, l'atteso ritorno di Dawson's Creek con la messa in onda dei primi due episodi, in omaggio alla scomparsa di James Van Der Beek. Questi i dati dell'appuntamento: X spettatori, pari al X % di share. Su Rete4, lo spazio dedicato all'approfondimento di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio ha segnato 764.000 spettatori (5.9%). Sul Nove, Only Fun – Comico Show ha raccolto 578.000 spettatori con il 3.5%. Infine, su La7, la puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli è stata seguita da  795.000 spettatori e il 5.7%.

