Ascolti tv 12 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, De Martino supera Scotti

Chi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia trasmesso su Canale5. In access prime time, la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In seconda serata su Italia 1, l’atteso ritorno di Dawson’s Creek: tutti i dati Auditel di ieri giovedì 12 febbraio.

Gli ascolti TV della giornata di ieri, giovedì 12 febbraio. Per quanto riguarda la prima serata, Rai1 ha proposto la fiction Don Matteo 15. Su Canale 5 è andato invece in onda un nuovo appuntamento con Striscia la Notizia – La voce della presenza, guidato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per l'access prime time, si è rinnovato lo scontro tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. In seconda serata su Italia 1, l'atteso ritorno di Dawson's Creek: tutti i dati Auditel di ieri.

La gara dello share tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia – La voce della presenza. Nel prime time del 12 febbraio, Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio della serie Don Matteo 15, con protagonisti Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La fiction ha battuto nettamente la concorrenza, collezionato 3.790.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale 5, la puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza ha interessato 1.773.000 spettatori con uno share dell’11.7%.

Nell'access prime time, confronto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Su Rai1, il consueto gioco dei pacchi presentato da Stefano De Martino ha visto protagonista Ilenia, concorrente della Regione Puglia. La trasmissione ha intrattenuto 4.876.000 spettatori (22.6%) dalle 20:50 alle 21:44. Prosegue il faccia a faccia con Canale 5, dove La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, ha ottenuto 4.664.000 spettatori pari al 21.6% dalle 20:49 alle 21:53.

I risultati Auditel delle altre emittenti generaliste per la serata di ieri. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 hanno registrato 2.413.000 spettatori pari all’11.3% dalle 20:58 alle 22:09. Rai3 ha proposto Splendida Cornice: come di consueto, Geppi Cucciari alla conduzione che ha convinto 961.000 spettatori (6.1%). Per quanto riguarda Italia1, Mission: Impossible – Protocollo fantasma è stato visto da 787.000 spettatori con il 4.8%. In seconda serata sullo stesso canale, l'atteso ritorno di Dawson's Creek con la messa in onda dei primi due episodi, in omaggio alla scomparsa di James Van Der Beek. Questi i dati dell'appuntamento: X spettatori, pari al X % di share. Su Rete4, lo spazio dedicato all'approfondimento di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio ha segnato 764.000 spettatori (5.9%). Sul Nove, Only Fun – Comico Show ha raccolto 578.000 spettatori con il 3.5%. Infine, su La7, la puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli è stata seguita da 795.000 spettatori e il 5.7%.