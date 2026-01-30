Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri giovedì 29 gennaio.

Gli ascolti TV di ieri, giovedì 29 gennaio. In prima serata, Rai1 ha trasmesso la serie TV Don Matteo 15. Canale5, invece, ha proposto una nuova puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri giovedì 29 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia – La voce della presenza. Nella prima serata di giovedì 29 gennaio, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Don Matteo 15 con Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La serie continua a dominare negli ascolti: 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5, una nuova puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza. Ospiti in studio Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Gabriel Garko, Paolo Del Debbio e Mario Giordano. Crollano gli ascolti. Il programma è stato seguito da 1.807.000 spettatori con il 12.3% di share. La prima puntata aveva registrato 2.783.000 spettatori con uno share del 18.6%.

In access prime time Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Su Rai1 l'appuntamento con i pacchi di Stefano De Martino. Ha giocato Enrico per l'Emilia Romagna. Il programma dei pacchi è stato seguito da 5.041.000 spettatori con il 24.2% di share. Testa a testa con Canale5. La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.093.000 spettatori pari al 24.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso Ore 14 sera, il programma condotto da Milo Infante è stato seguito da 744.000 spettatori pari al 5.7% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Splendida Cornice. Ottimi ascolti per Geppi Cucciari che ha raccolto 1.012.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Italia1, il film Shark 2 – L'abisso ha interessato 885.000 spettatori con il 5% di share. Rete4 ha proposto l'approfondimento di Dritto e rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 806.000 spettatori con il 6.5% di share. Sul Nove il film Un piccolo grande Natale è stato seguito da 213.000 spettatori con l’1.2% di share. Su La7, in onda Piazzapulita. Il programma di Corrado Formigli è stato seguito da 826.000 spettatori con il 6.1% di share.